中職／失誤後開轟！王念好振臂又飆淚 魔力藍好投助悍將贏球

富邦悍將隊今天先有魔力藍的6.1局失1分好投，王念好轉傳失誤後轟出本季首轟，還沒跑到本壘淚水就已經掛在臉上，最終以3：1擊敗台鋼雄鷹隊。

悍將在4局下由張育成敲安、陳真保送、孔念恩安打，在1出局後製造滿壘，董子恩敲出的內野滾地球靠腳程衝上一壘避免雙殺，也讓悍將得到第1分。

5局下則是葉子霆內野安打後，林哲瑄敲出的滾地球造成失誤，形成一三壘有人後，林岳谷的滾地推進也有1分打點；林哲瑄今天重返先發，4打席無安打，2次上壘都是因為失誤。

雄鷹則是到7局上才攻下第1分，1出局後紀慶然保送、郭永維敲安，曾子祐敲出中外野安打後，林哲瑄回傳內野，王念好轉傳回本壘暴傳，雄鷹也跑回1分。

王念好在8局上帶著壓力上場，用力扛出一發左外野陽春砲，幫助悍將再次取得2分領先，他也在繞壘時振臂大吼，跑過三壘後更舉臂拭淚，回到休息區隊友們圍著他慶祝，范國宸、打擊教練鮑伊都在慶祝完後與眼角帶淚的王念好深深擁抱。