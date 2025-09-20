快訊

男主播爆性騷！華視大動作發聲明調查 他喊冤：我對她是真心讚美

重要性下降？台灣問題在川習通話中消失 學者分析美中各懷鬼胎

鄭麗文颳起一股旋風席捲國民黨員 學者：反映基層政治焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／蒙德茲7局好投斷猿隊5連勝 圓夢與陳重羽一起跳MVP舞

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
胡金龍引退賽今天在澄清湖棒球場登場。圖／統一獅隊提供
胡金龍引退賽今天在澄清湖棒球場登場。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天為胡金龍舉辦引退賽，全員穿上印有「Hu」特製logo的51號球衣出賽，胡金龍擔任先發第三棒、指定打擊，3打數敲出1安打、貢獻1分打點，獅隊終場以2：1擊敗樂天桃猿隊，中斷2連敗，猿隊5連勝也畫下句點。

猿隊由林子崴先發3.1局被敲7安打、失2分（責失1分），第3局陳聖平、陳傑憲、林佳緯3支安打串連先攻下1分，並因右外野手林立的失誤讓陳傑憲站上三壘，胡金龍也以高飛犧牲打送回分數。

黃子鵬第5局起接手投球，面對首位打者胡金龍就被敲安，加上後續林安可保送、潘傑楷安打，獅隊出現一出局、滿壘機會，但陳重羽擊出的滾地球先讓猿隊抓到本壘的出局數，林泓弦再吞下三振，獅隊中「滿壘計」，錯過再添分數的大好機會，黃子鵬則是越投越穩，最終繳出中繼3局僅被敲2安打、送出5K好投。

獅隊洋投蒙德茲先發7局僅被敲3安打、失1分，帶著2：1領先退場，髙塩將樹、陳韻文各把關1局無失分，3投各自入手本季第10勝、第23次中繼成功、第19次救援成功。

蒙德茲獲選單場MVP，頒獎台上萌萌地向球迷表示，「今天有準備驚喜給大家，重羽會和我一起跳舞。」蒙德茲之前就曾邀約陳重羽一起跳MVP舞蹈，遭到已經累歪的他無情拒絕，這回投捕搭檔終於一起跳，你一言我一語喊起「AAOA、OAOA」，陳重羽在舞蹈中還趁機一拳打在蒙德茲身上，互動萌翻球迷。

統一獅隊先發投手蒙德茲投7局失1分，拿下本季第10勝。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手蒙德茲投7局失1分，拿下本季第10勝。圖／統一獅隊提供
胡金龍引退賽今天在澄清湖棒球場登場。圖／統一獅隊提供
胡金龍引退賽今天在澄清湖棒球場登場。圖／統一獅隊提供

胡金龍 陳傑憲

延伸閱讀

中職／胡金龍棒球路十字路口導航星 「牛爸」陳献榮為引退賽開球

MLB／在克蕭3039K履歷貢獻1K 胡金龍笑答：以為會對我投直球

中職／兄弟賽前贈退休禮 胡金龍回應：希望總冠軍賽相見

中職／林佳緯有2A等級 胡金龍看好旅外：天花板還沒到

相關新聞

中職／確定墊底！悍將又吞70敗球季…陳金鋒：把失敗化為動力

富邦悍將隊昨天輸給樂天桃猿隊，收下本季第70敗，確定全年戰績墊底加上無緣季冠軍，提前鎖定明年選秀狀元籤，總教練陳金鋒指出...

中職／胡金龍棒球路十字路口導航星 「牛爸」陳献榮為引退賽開球

胡金龍今年打完將正式卸下球員身分，今天在澄清湖棒球場舉辦引退儀式，由「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓，賽前胡金龍也回饋母校基層...

日職／孫易磊會合一軍！22日戰羅德有望先發 再演台灣連線？

日本職棒火腿隊兩位台灣投手有望再次連線，孫易磊昨天到ES CON FIELD與一軍會合，球隊預計安排他擔任22日對羅德隊...

中職／吳念庭空降打擊王 希望扭轉旅外歸台印象

台鋼雄鷹隊吳念庭昨天補足打席後，以3成28的打擊率空降打擊王，回顧去年的第一個半季適應，到今年爆發，吳念庭希望扭轉外界對...

中職／兄弟送Switch祝福退休生活 林智勝：在洲際留下很多美好回憶

中職生涯全壘打王林智勝卸下選手身分，今天隨味全龍隊來到洲際棒球場，前東家中信兄弟隊送上引退禮物，由隊長王威晨代表送上Sw...

中職／替他開心！陳金鋒理解王念好的苦：他很想表現好

富邦悍將隊王念好今天開轟釋放壓力，帶著淚跑回本壘，失誤後的陽春砲幫助球隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，惜字如金的總教練陳金鋒長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。