中職／蒙德茲7局好投斷猿隊5連勝 圓夢與陳重羽一起跳MVP舞

統一獅隊今天為胡金龍舉辦引退賽，全員穿上印有「Hu」特製logo的51號球衣出賽，胡金龍擔任先發第三棒、指定打擊，3打數敲出1安打、貢獻1分打點，獅隊終場以2：1擊敗樂天桃猿隊，中斷2連敗，猿隊5連勝也畫下句點。

猿隊由林子崴先發3.1局被敲7安打、失2分（責失1分），第3局陳聖平、陳傑憲、林佳緯3支安打串連先攻下1分，並因右外野手林立的失誤讓陳傑憲站上三壘，胡金龍也以高飛犧牲打送回分數。

黃子鵬第5局起接手投球，面對首位打者胡金龍就被敲安，加上後續林安可保送、潘傑楷安打，獅隊出現一出局、滿壘機會，但陳重羽擊出的滾地球先讓猿隊抓到本壘的出局數，林泓弦再吞下三振，獅隊中「滿壘計」，錯過再添分數的大好機會，黃子鵬則是越投越穩，最終繳出中繼3局僅被敲2安打、送出5K好投。

獅隊洋投蒙德茲先發7局僅被敲3安打、失1分，帶著2：1領先退場，髙塩將樹、陳韻文各把關1局無失分，3投各自入手本季第10勝、第23次中繼成功、第19次救援成功。

蒙德茲獲選單場MVP，頒獎台上萌萌地向球迷表示，「今天有準備驚喜給大家，重羽會和我一起跳舞。」蒙德茲之前就曾邀約陳重羽一起跳MVP舞蹈，遭到已經累歪的他無情拒絕，這回投捕搭檔終於一起跳，你一言我一語喊起「AAOA、OAOA」，陳重羽在舞蹈中還趁機一拳打在蒙德茲身上，互動萌翻球迷。