中職／兄弟送Switch祝福退休生活 林智勝：在洲際留下很多美好回憶
中職生涯全壘打王林智勝卸下選手身分，今天隨味全龍隊來到洲際棒球場，前東家中信兄弟隊送上引退禮物，由隊長王威晨代表送上Switch 2，讓林智勝致詞時都笑說：「謝謝中信兄弟球團送電動給我，還滿開心的。」
林智勝2016年起效力兄弟，身披黃衫一路到2021年賽季結束，自請放在60人名單外，為了尋求出賽空間，轉戰味全龍隊，生涯共在兄弟留下399場出賽，以打擊率0.293敲出388安、82轟、280分打點。
兄弟球團今天賽前為林智勝送上祝福禮物，由中信育樂副董事長高英傑獻花及紀錄有他在兄弟時期戰功的裱匡海報，隊長王威晨代表送禮，一路小跑步奔向林智勝，送上Switch 2。
林智勝先將Switch 2交給工作人員，拿起麥克風致詞時向球迷表達感謝，「現在是另一個開始，我會繼續努力，幫助需要幫助的人。」他說自己在洲際棒球場留下很多美好回憶，「接下來每場比賽，請你們一定要到場，為中信兄弟加油。」
兄弟教練、選手逐一列隊獻花致意，並在場上留下大合照，儀式結束後，林智勝走下場，三壘側已有今天作為「小房間」人員的裁判楊崇煇抱著Switch 2，等著要還給林智勝。
