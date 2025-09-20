快訊

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

幕前幕後不一樣？英王國宴招待川普 美特勤1舉動槓上英御廚

住飯店牙刷不能放浴室？前空服員籲「鎖進保險箱」 揭防護措施清單

中職／吳念庭空降打擊王 希望扭轉旅外歸台印象

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊吳念庭空降打擊王。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊吳念庭空降打擊王。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊吳念庭昨天補足打席後，以3成28的打擊率空降打擊王，回顧去年的第一個半季適應，到今年爆發，吳念庭希望扭轉外界對於旅外歸台的球員印象，「對我們國外回來的更有信心。」

去年結束旅日生涯回到台灣加入中職，吳念庭在季中選秀加盟雄鷹後，遇到傷病困擾，第一年成績是36場出賽、2轟、打擊率2成40，但今年打了78場，打擊率衝上聯盟第一，97支安打也有17支二壘安打、2轟。

吳念庭坦言，季前不會去設定打擊王這個獎項，「只想要順順的，每一場都上，後面自然會有好結果。」然而近期也確實注意到自己還差打席數就可競爭打擊王，「要說不注意怎麼可能，但最後階段要更有平常心，該是你的就是你的。」

打擊表現比去年升級，吳念庭認為也是因為去年適應，到今年從春訓開始有完整的備戰，「一回來要馬上就打得好是高標準，希望有改變大家印象，對我們國外回來更有信心。」

雄鷹近期也還在爭取季後賽門票，最大對手是目前年度戰績第三的樂天桃猿隊，先前球隊低潮時開始賽後球員談話的習慣，吳念庭認為也幫助大家把話說開，看到內斂的人也跳出來說話，「有時太在意反而綁手綁腳，剩下12場了，跟樂天是有距離，但直接對決還有5場，就把該贏的贏下來。」

吳念庭 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／大哥回來了！魔鷹先發第4棒、指定打擊

中職／吳念庭從徐若熙手中轟3分砲 助雄鷹奪下3連勝

中職／前9局接力無安打差點贏不了 兄弟延長賽11局險勝雄鷹

中職／王柏融代跑卻石化跑壘 雄鷹打滿12局1分差輸桃猿

相關新聞

中職／胡金龍棒球路十字路口導航星 「牛爸」陳献榮為引退賽開球

胡金龍今年打完將正式卸下球員身分，今天在澄清湖棒球場舉辦引退儀式，由「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓，賽前胡金龍也回饋母校基層...

日職／孫易磊會合一軍！22日戰羅德有望先發 再演台灣連線？

日本職棒火腿隊兩位台灣投手有望再次連線，孫易磊昨天到ES CON FIELD與一軍會合，球隊預計安排他擔任22日對羅德隊...

中職／挑戰大巨蛋首度開轟？林哲瑄苦笑 美技接殺更有信心

富邦悍將林哲瑄昨天在桃園棒球場回味新人時光，也集滿生涯800場出賽，今天到台北大巨蛋重返先發，要挑戰想林智勝般的引退賽巨...

棒球／12強最新排名出爐！中華隊僅次日本居第2 領先美國、南韓

世界棒壘球總會（WBSC）公布最新棒球世界排名，日本以6646分的積分領先群雄，依然穩居世界第一，中華隊以5086分排名其後，至於美國則是累積4283分，排名第3。 在剛剛落幕的U18世界盃，美

中職／兄弟送Switch祝福退休生活 林智勝：在洲際留下很多美好回憶

中職生涯全壘打王林智勝卸下選手身分，今天隨味全龍隊來到洲際棒球場，前東家中信兄弟隊送上引退禮物，由隊長王威晨代表送上Sw...

中職／吳念庭空降打擊王 希望扭轉旅外歸台印象

台鋼雄鷹隊吳念庭昨天補足打席後，以3成28的打擊率空降打擊王，回顧去年的第一個半季適應，到今年爆發，吳念庭希望扭轉外界對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。