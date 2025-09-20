中職／吳念庭空降打擊王 希望扭轉旅外歸台印象

台鋼雄鷹隊吳念庭昨天補足打席後，以3成28的打擊率空降打擊王，回顧去年的第一個半季適應，到今年爆發，吳念庭希望扭轉外界對於旅外歸台的球員印象，「對我們國外回來的更有信心。」

去年結束旅日生涯回到台灣加入中職，吳念庭在季中選秀加盟雄鷹後，遇到傷病困擾，第一年成績是36場出賽、2轟、打擊率2成40，但今年打了78場，打擊率衝上聯盟第一，97支安打也有17支二壘安打、2轟。

吳念庭坦言，季前不會去設定打擊王這個獎項，「只想要順順的，每一場都上，後面自然會有好結果。」然而近期也確實注意到自己還差打席數就可競爭打擊王，「要說不注意怎麼可能，但最後階段要更有平常心，該是你的就是你的。」

打擊表現比去年升級，吳念庭認為也是因為去年適應，到今年從春訓開始有完整的備戰，「一回來要馬上就打得好是高標準，希望有改變大家印象，對我們國外回來更有信心。」

雄鷹近期也還在爭取季後賽門票，最大對手是目前年度戰績第三的樂天桃猿隊，先前球隊低潮時開始賽後球員談話的習慣，吳念庭認為也幫助大家把話說開，看到內斂的人也跳出來說話，「有時太在意反而綁手綁腳，剩下12場了，跟樂天是有距離，但直接對決還有5場，就把該贏的贏下來。」