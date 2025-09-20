快訊

中職／看好王念好成悍將支柱 林哲瑄提醒：放過自己

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊林哲瑄。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊林哲瑄。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將林哲瑄近期重返一軍，昨天比賽中被轉播單位拍到與年輕好手王念好的談話，還摸摸頭鼓勵，林哲瑄坦言已經忘記細節，但透露在二軍就有鼓勵過王念好，不要看到他人的比較就因此喪志。

林哲瑄今年球季結束後決定引退，球季大部分時間待在二軍，與王念好有較長時間交流，林哲瑄表示，王念好常常被拿來跟別人比較，「現在這個時代，他一定會看到、也會在意，我跟他說，有時候要適時放過自己，跟自己比較就好，不需要跟別人比。」

林哲瑄也認為，有時不一定要急著上一軍，準備好再上也不會是壞事，「我相信二軍教練都會好好協助他，他還是需要一點時間。」但看好王念好能夠成為悍將未來的支柱，「我會全力協助他。」

談到二軍的年輕球員，林哲瑄也認為，不少選手的技術都不錯，但就差在心態還沒那麼成熟，「比賽中容易想太多，表現不好就會喪志。」

林哲瑄 王念好 富邦悍將

相關新聞

中職／胡金龍棒球路十字路口導航星 「牛爸」陳献榮為引退賽開球

胡金龍今年打完將正式卸下球員身分，今天在澄清湖棒球場舉辦引退儀式，由「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓，賽前胡金龍也回饋母校基層...

日職／孫易磊會合一軍！22日戰羅德有望先發 再演台灣連線？

日本職棒火腿隊兩位台灣投手有望再次連線，孫易磊昨天到ES CON FIELD與一軍會合，球隊預計安排他擔任22日對羅德隊...

中職／挑戰大巨蛋首度開轟？林哲瑄苦笑 美技接殺更有信心

富邦悍將林哲瑄昨天在桃園棒球場回味新人時光，也集滿生涯800場出賽，今天到台北大巨蛋重返先發，要挑戰想林智勝般的引退賽巨...

棒球／12強最新排名出爐！中華隊僅次日本居第2 領先美國、南韓

世界棒壘球總會（WBSC）公布最新棒球世界排名，日本以6646分的積分領先群雄，依然穩居世界第一，中華隊以5086分排名其後，至於美國則是累積4283分，排名第3。 在剛剛落幕的U18世界盃，美

中職／兄弟送Switch祝福退休生活 林智勝：在洲際留下很多美好回憶

中職生涯全壘打王林智勝卸下選手身分，今天隨味全龍隊來到洲際棒球場，前東家中信兄弟隊送上引退禮物，由隊長王威晨代表送上Sw...

中職／吳念庭空降打擊王 希望扭轉旅外歸台印象

台鋼雄鷹隊吳念庭昨天補足打席後，以3成28的打擊率空降打擊王，回顧去年的第一個半季適應，到今年爆發，吳念庭希望扭轉外界對...

