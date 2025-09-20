中職／看好王念好成悍將支柱 林哲瑄提醒：放過自己

富邦悍將隊林哲瑄近期重返一軍，昨天比賽中被轉播單位拍到與年輕好手王念好的談話，還摸摸頭鼓勵，林哲瑄坦言已經忘記細節，但透露在二軍就有鼓勵過王念好，不要看到他人的比較就因此喪志。

林哲瑄今年球季結束後決定引退，球季大部分時間待在二軍，與王念好有較長時間交流，林哲瑄表示，王念好常常被拿來跟別人比較，「現在這個時代，他一定會看到、也會在意，我跟他說，有時候要適時放過自己，跟自己比較就好，不需要跟別人比。」

林哲瑄也認為，有時不一定要急著上一軍，準備好再上也不會是壞事，「我相信二軍教練都會好好協助他，他還是需要一點時間。」但看好王念好能夠成為悍將未來的支柱，「我會全力協助他。」

談到二軍的年輕球員，林哲瑄也認為，不少選手的技術都不錯，但就差在心態還沒那麼成熟，「比賽中容易想太多，表現不好就會喪志。」