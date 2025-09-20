中職／胡金龍棒球路十字路口導航星 「牛爸」陳献榮為引退賽開球

胡金龍今年打完將正式卸下球員身分，今天在澄清湖棒球場舉辦引退儀式，由「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓，賽前胡金龍也回饋母校基層棒球，捐贈30萬棒球球具給台南崇學國小、建興國中、南英商工棒球隊，為基層棒球盡心力，特別舉辦捐贈儀式，每間學校棒球隊教練、小球員來到現場，對於大學長胡金龍用實質回饋幫助學校，也是給予學生們未來夢想的典範。

胡金龍回饋母校基層棒球，捐贈30萬棒球球具給台南崇學國小、建興國中、南英商工棒球隊。圖／統一獅隊提供

胡金龍引退賽今天在高雄澄清湖棒球場登場，這裡曾是胡金龍回到中職的起點義大犀牛隊主場，也是他在加盟獅隊後首轟及首安達成球場，讓這個引退儀式別具意義，HU'S PARTNER引退儀式將於賽後進行。

場外活邀請呂捷擔任龍影風雲錄說書人，透過不一樣的方式羽球迷互動，讓球迷認識胡金龍棒球人生故事。圖／統一獅隊提供

賽前開球儀式特別邀請南英商工榮譽總教練、永遠的「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓，對胡金龍而言，旅外時期遇到眼睛及肩傷，在棒球的十字路口上，曾經有想放棄打棒球的念頭，因為陳献榮教練鼓勵，決定返台再試試給自己一個機會，也因此加入中華職棒效力，展現好球技回饋給台灣家鄉棒球迷。

胡金龍引退賽，賽前開球儀式特別邀請南英商工榮譽總教練、永遠的「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

賽前場外活動也特別邀請呂捷擔任龍影風雲錄說書人，透過不一樣的方式羽球迷互動，讓球迷認識胡金龍棒球人生故事，胡金龍為了感謝球迷熱情參與，也特別參與本次活動，也親自贈送胡金龍簽名球給幸運參與的球迷們。

澄清湖棒球場二樓大門口舉辦胡金龍棒球生涯引退特展，展示胡金龍旅外、中職、中華隊不同時期球衣，今日進場球迷依據不同票價座位區域，可獲得胡金龍HU'S PARTNER紀念項鍊、胸章組、紀念報刊。圖／統一獅隊提供

球團也在澄清湖棒球場二樓大門口舉辦胡金龍棒球生涯引退特展，展示胡金龍旅外、中職、中華隊不同時期球衣，讓球迷透過棒球展彷彿回搭乘時光機回顧金龍的棒球點點滴滴，今日進場球迷依據不同票價座位區域，可獲得胡金龍HU'S PARTNER紀念項鍊、胸章組、紀念報刊，搶先收藏胡金龍HU'S PARTNER引退紀念品。