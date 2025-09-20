中職／確定墊底！悍將又吞70敗球季…陳金鋒：把失敗化為動力

富邦悍將隊昨天輸給樂天桃猿隊，收下本季第70敗，確定全年戰績墊底加上無緣季冠軍，提前鎖定明年選秀狀元籤，總教練陳金鋒指出，仍要持續努力，將失敗經驗化為成長養分。

談到今年球季的低迷戰況，陳金鋒表示：「要持續努力，在場上變得更強，不斷進步、不斷努力，這些失敗累積的經驗，成為我們前進的動力，要讓自己變得更好，怎麼贏下比賽是要學習的地方。」

富邦悍將隊確定全年墊底。本報資料照片

昨天賽後鋒總沒有特別再集合球員談話，「他們學會自己去思考，怎麼在場上贏下比賽。」

悍將昨天輸球後，全年累積70敗，為隊史第5次單季70敗以上作收，全年戰績也確定墊底，加上此戰也是下半季第31敗，達不到5成勝率下半季冠軍無望。