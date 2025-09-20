中職／大哥回來了！魔鷹先發第4棒、指定打擊

台鋼雄鷹隊今天在大巨蛋迎戰富邦悍將隊，昨天還在二軍打復健賽的洋砲魔鷹現身，經過賽前練習評估，教練團決定讓他重返先發打線，擔任第4棒、指定打擊。

魔鷹因右側腹肌拉傷，8月26日對富邦悍將之戰後就未再出賽，因傷勢隨時可能康復未下放二軍，昨天前往二軍復健賽3打席敲出1安打，隨後退場休息，今天就與一軍會合。

總教練洪一中今天賽前表示，魔鷹身體差不多好了才會讓他上來，但能不能先發還是要等練習結束才能確定。而最終根據教練團與魔鷹的確認，今天就回到先發打線。

雄鷹目前仍在與樂天桃猿隊競爭年度戰績第三的季後賽門票，吳念庭就說：「他也趕在滿重要的時候回來，希望我們能夠笑著迎接季後賽，不要留下遺憾。」