中職／大哥回來了！魔鷹先發第4棒、指定打擊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊魔鷹賽前打擊練習。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊魔鷹賽前打擊練習。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天在大巨蛋迎戰富邦悍將隊，昨天還在二軍打復健賽的洋砲魔鷹現身，經過賽前練習評估，教練團決定讓他重返先發打線，擔任第4棒、指定打擊。

魔鷹因右側腹肌拉傷，8月26日對富邦悍將之戰後就未再出賽，因傷勢隨時可能康復未下放二軍，昨天前往二軍復健賽3打席敲出1安打，隨後退場休息，今天就與一軍會合。

總教練洪一中今天賽前表示，魔鷹身體差不多好了才會讓他上來，但能不能先發還是要等練習結束才能確定。而最終根據教練團與魔鷹的確認，今天就回到先發打線。

雄鷹目前仍在與樂天桃猿隊競爭年度戰績第三的季後賽門票，吳念庭就說：「他也趕在滿重要的時候回來，希望我們能夠笑著迎接季後賽，不要留下遺憾。」

魔鷹 樂天桃猿 富邦悍將

中職／胡金龍棒球路十字路口導航星 「牛爸」陳献榮為引退賽開球

胡金龍今年打完將正式卸下球員身分，今天在澄清湖棒球場舉辦引退儀式，由「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓，賽前胡金龍也回饋母校基層...

日職／孫易磊會合一軍！22日戰羅德有望先發 再演台灣連線？

日本職棒火腿隊兩位台灣投手有望再次連線，孫易磊昨天到ES CON FIELD與一軍會合，球隊預計安排他擔任22日對羅德隊...

中職／挑戰大巨蛋首度開轟？林哲瑄苦笑 美技接殺更有信心

富邦悍將林哲瑄昨天在桃園棒球場回味新人時光，也集滿生涯800場出賽，今天到台北大巨蛋重返先發，要挑戰想林智勝般的引退賽巨...

棒球／12強最新排名出爐！中華隊僅次日本居第2 領先美國、南韓

世界棒壘球總會（WBSC）公布最新棒球世界排名，日本以6646分的積分領先群雄，依然穩居世界第一，中華隊以5086分排名其後，至於美國則是累積4283分，排名第3。 在剛剛落幕的U18世界盃，美

中職／兄弟送Switch祝福退休生活 林智勝：在洲際留下很多美好回憶

中職生涯全壘打王林智勝卸下選手身分，今天隨味全龍隊來到洲際棒球場，前東家中信兄弟隊送上引退禮物，由隊長王威晨代表送上Sw...

中職／吳念庭空降打擊王 希望扭轉旅外歸台印象

台鋼雄鷹隊吳念庭昨天補足打席後，以3成28的打擊率空降打擊王，回顧去年的第一個半季適應，到今年爆發，吳念庭希望扭轉外界對...

