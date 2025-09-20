中職／林哲瑄賽前擁抱致意 洪總好奇：真的要下課了？

富邦悍將隊林哲瑄宣布今年球季結束後引退，今天在台北大巨蛋遇到台鋼雄鷹隊，賽前林哲瑄特別向過去總教練洪一中擁抱致意，洪總開玩笑說：「以後就是敵人了。」

兩人今天賽前相遇後，聊起2008年奧運「8搶3」的緣分，當時洪一中是中華隊總教練，林哲瑄則是紅襪1A的小將，第一次入選成棒中華隊，後來洪總到悍將執教時兩人又再次同隊。

富邦悍將隊林哲瑄（左）宣布引退後首次遇到台鋼雄鷹隊，賽前與總教練洪一中（右）致意。記者蘇志畬／攝影

聽聞林哲瑄今天扛起先發第1棒、中外野手，洪一中也很好奇林哲瑄的引退宣言「真的要下課了？」認為以林哲瑄37歲的年紀還是算年輕，但急流勇退也需要決心。

至於林哲瑄下一步雖然尚未公布，但洪總也分享自己的經驗，「當教練也可以，教練比選手難當啦，另外一個挑戰。」