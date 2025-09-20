中職／啦啦隊第一人挑戰大巨蛋六米高空特技 富邦女神「潔潔」搏命演出

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦啦啦隊女神潔潔。取自潔潔IG
富邦啦啦隊「潔潔」日前在新莊球場展現各種特技、轉體空翻的中場演出廣受好評，並被球迷封上「特技女神」的稱號！週六9/20在大巨蛋的寵愛天使主題日賽後表演，再次挑戰更「高」難度！

潔潔與隊友Kapo以熱門電影「鬼滅之刃」主題曲做雙人演唱並cosplay裝扮成彌豆子角色，間奏時潔潔跳上舞者頭頂並浮空旋轉，猶如「人體竹蜻蜓」，現場觀眾驚呼連連！

沒想到更厲害的還在後頭，後半段潔潔藝高人膽大，徒手爬上由舞者肩上扛著的六米高竿，在半空中做出「旗幟般的人體橫飄特技」；並成功登頂在離地三樓高的距離，大膽解放雙手雙腳，僅靠腹部核心頂在竿頂呈大字型平衡做結尾！

如此精湛的表演全靠平日長時間練習的硬底子功夫，全程沒有吊鋼絲，僅吊著觀眾與爸爸藍波老師緊張的心，完美的特技呈現可謂是搏命演出！

潔潔演出後受訪表示：「這次會這麼拼繼續挑戰高難度，因為是今年最後一次在大巨蛋表演的機會，希望讓球迷們留下更多不一樣的回憶。」；對於未來的表演會不會很難超越這次，潔潔笑稱：「爸爸比較難超越，他都會出各種難題來考驗我」

潔潔的每次演出都像在挑戰台灣啦啦隊的不可能任務，未來也將不斷地挑戰自己，創造台灣獨特世界級的棒球舞台。

