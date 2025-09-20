快訊

中職／挑戰大巨蛋首度開轟？林哲瑄苦笑 美技接殺更有信心

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將林哲瑄賽前練習。圖／富邦悍將提供
富邦悍將林哲瑄賽前練習。圖／富邦悍將提供

富邦悍將林哲瑄昨天在桃園棒球場回味新人時光，也集滿生涯800場出賽，今天到台北大巨蛋重返先發，要挑戰想林智勝般的引退賽巨蛋首轟？林哲瑄聞訊瞬間苦笑「沒辦法啦」。

林哲瑄本季最後3場出賽機會，昨天6局上以代打之姿上場，並接替中外野守備，他坦言有想起生涯初登場就是在此地，「感覺就像是第一次到桃園球場，心情很緊張，像是新人一樣。」

悍將今起在大巨蛋做主場與台鋼雄鷹2連戰，今天賽前總教練陳金鋒宣布林哲瑄先發第1棒、中外野手，林哲瑄說：「還是平常心，想辦法享受比賽，宣布（引退）後比較能享受，心情輕鬆。」

在巨蛋迎接生涯尾聲，林哲瑄也笑說：「好涼喔，你看我（在二軍）曬成這樣，這邊滿舒服的，還要穿帽踢。」也看到許多球迷來應援，「有看板、有人穿球衣，滿感動的，拿出全力去表現。」

不過加上明天，今年在大巨蛋只剩2場出賽，林哲瑄也說：「時間越來越少。」但被問到要不要解鎖大巨蛋首轟、連11季開轟時，他也認為有難度，「盡量表現，先幫助球隊贏球。」至於用躍牆接殺取代開轟呢？林哲瑄還比較有信心。

