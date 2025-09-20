快訊

中職／生涯第801場出賽 林哲瑄扛先發1棒、中外野手

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將林哲瑄19日在桃園棒球場替補上場，生涯累積800場出賽。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊精神領袖林哲瑄職棒生涯進入倒數階段，繼昨天在桃園棒球場替補上場集滿800場出賽，今天來到大巨蛋，生涯第801場出賽扛起先發第1棒、中外野手。

林哲瑄宣告今年球季結束後引退，球團也表示19日起三場比賽將是他本季最後出賽機會，昨天他在第6局代打後鎮守中外野，在生涯初登場的桃園棒球場，達陣生涯第800場出賽，此戰2打席敲出飛球、滾地球出局。

今起悍將以台北大巨蛋作為主場展開二連戰，總教練陳金鋒賽前透露，林哲瑄此戰將擔任先發第1棒、中外野手，昨天上場讓他熟悉投手，今天就看比賽、身體狀況安排出賽時間。

這是林哲瑄生涯第29場的大巨蛋出賽，前面28場敲出5支安打、打擊率2成17，不過還沒在此開轟過，本季的全壘打數也仍掛零，就看這最後兩天能否一棒集滿大巨蛋首轟、生涯連11季開轟。

棒球 林哲瑄

日職／孫易磊會合一軍！22日戰羅德有望先發 再演台灣連線？

日本職棒火腿隊兩位台灣投手有望再次連線，孫易磊昨天到ES CON FIELD與一軍會合，球隊預計安排他擔任22日對羅德隊...

中職／兄弟大巨蛋場均近2.4萬人穩居第一 只剩悍將能挑戰但難度高

中信兄弟隊本季例行賽15場台北大巨蛋主場賽事落幕，合計35萬8815人次進場，場均2萬3921人，黃衫軍依然是最強吸票機...

棒球／12強最新排名出爐！中華隊僅次日本居第2 領先美國、南韓

世界棒壘球總會（WBSC）公布最新棒球世界排名，日本以6646分的積分領先群雄，依然穩居世界第一，中華隊以5086分排名其後，至於美國則是累積4283分，排名第3。 在剛剛落幕的U18世界盃，美

富邦悍將隊精神領袖林哲瑄職棒生涯進入倒數階段，繼昨天在桃園棒球場替補守備集滿800場出賽，今天來到大巨蛋，生涯第801場...

中職／療癒系恐龍來了！龍隊攜手JOGUMAN主題日 公布進場贈品

味全龍隊於9月27、28日與全球人氣IP JOGUMAN合作，首度舉辦 「JOGUMAN WITH DRAGONS」主題...

中職／威能帝7局好投桃猿奪5連勝 悍將確定本季墊底

中職今天在桃園棒球場賽事，樂天桃猿威能帝繳7局僅失1分好投，加上林立雙安、包辦3打點表現，最終以6比2擊退富邦悍將，奪下...

