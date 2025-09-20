中職／生涯第801場出賽 林哲瑄扛先發1棒、中外野手

富邦悍將隊精神領袖林哲瑄職棒生涯進入倒數階段，繼昨天在桃園棒球場替補上場集滿800場出賽，今天來到大巨蛋，生涯第801場出賽扛起先發第1棒、中外野手。

林哲瑄宣告今年球季結束後引退，球團也表示19日起三場比賽將是他本季最後出賽機會，昨天他在第6局代打後鎮守中外野，在生涯初登場的桃園棒球場，達陣生涯第800場出賽，此戰2打席敲出飛球、滾地球出局。

今起悍將以台北大巨蛋作為主場展開二連戰，總教練陳金鋒賽前透露，林哲瑄此戰將擔任先發第1棒、中外野手，昨天上場讓他熟悉投手，今天就看比賽、身體狀況安排出賽時間。

這是林哲瑄生涯第29場的大巨蛋出賽，前面28場敲出5支安打、打擊率2成17，不過還沒在此開轟過，本季的全壘打數也仍掛零，就看這最後兩天能否一棒集滿大巨蛋首轟、生涯連11季開轟。