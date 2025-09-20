聽新聞
棒球／12強最新排名出爐！中華隊僅次日本居第2 領先美國、南韓
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新棒球世界排名，日本以6646分的積分領先群雄，依然穩居世界第一，中華隊以5086分排名其後，至於美國則是累積4283分，排名第3。
在剛剛落幕的U18世界盃，美國隊擊敗日本奪下隊史第11座冠軍，中華隊則是在季軍戰險勝南韓；南韓目前排名世界第4，之後5到12名分別是委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、古巴、荷蘭、澳洲、多明尼加。
2027年世界棒球12強賽將擴大至16隊參賽，根據規則，2025年底排名前12名的隊伍將直接取得正賽門票；而排名13至18名的隊伍，將與兩支外卡球隊一同參加資格賽，爭奪最後4個席次。
目前第13名為哥倫比亞，但僅落後多明尼加327分，後面14到18名依序為義大利、捷克、尼加拉瓜、英國、德國。至於中國則是排在第19名，他們與英國、德國3隊之間僅有83分的差距，第20名為加拿大。
