MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

棒球／12強最新排名出爐！中華隊僅次日本居第2 領先美國、南韓

聯合新聞網／ 綜合外電報導
中華隊在世界棒球排名依然高居第2。圖／聯合報系資料照
中華隊在世界棒球排名依然高居第2。圖／聯合報系資料照

世界棒壘球總會（WBSC）公布最新棒球世界排名，日本以6646分的積分領先群雄，依然穩居世界第一，中華隊以5086分排名其後，至於美國則是累積4283分，排名第3。

在剛剛落幕的U18世界盃，美國隊擊敗日本奪下隊史第11座冠軍，中華隊則是在季軍戰險勝南韓；南韓目前排名世界第4，之後5到12名分別是委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、古巴、荷蘭、澳洲、多明尼加

2027年世界棒球12強賽將擴大至16隊參賽，根據規則，2025年底排名前12名的隊伍將直接取得正賽門票；而排名13至18名的隊伍，將與兩支外卡球隊一同參加資格賽，爭奪最後4個席次。

目前第13名為哥倫比亞，但僅落後多明尼加327分，後面14到18名依序為義大利、捷克、尼加拉瓜、英國德國。至於中國則是排在第19名，他們與英國、德國3隊之間僅有83分的差距，第20名為加拿大。

日本 美國 德國 英國 多明尼加

