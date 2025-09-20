中職／療癒系恐龍來了！龍隊攜手JOGUMAN主題日 公布進場贈品

味全龍隊於9月27、28日與全球人氣IP JOGUMAN合作，首度舉辦 「JOGUMAN WITH DRAGONS」主題日，JOGUMAN人氣成員BRACHIO、DIPLO、ANKYLO、TRICERA、STEGO、WOODY將齊聚天母棒球場，球迷粉絲凡購票入場，將可獲得限定贈品手機架或零錢包，同時味全龍官方商店也將推出多款周邊商品，邀請粉絲把握機會入場收藏。

本次活動特別與JOGUMAN合作設計專屬主視覺，以天母棒球場為背景，融合「星空露營席」、「龍焰燒烤席」等球場特色元素，並替JOGUMAN人氣角色換上味全龍紅色戰袍，展現滿滿棒球氛圍，療癒感滿滿的恐龍們將與龍隊球員一同應援，打造專屬於龍迷的限定回憶。

味全龍也準備兩天不同的限量贈品，9月27日進場球迷可獲得 JOGUMAN主題手機架，9月28日則可獲得 JOGUMAN主題零錢包。數量有限，送完為止，也同步於味全龍官方商店販售的商品，提供喜愛JOGUMAN的粉絲盡情收藏。