中職／療癒系恐龍來了！龍隊攜手JOGUMAN主題日 公布進場贈品
味全龍隊於9月27、28日與全球人氣IP JOGUMAN合作，首度舉辦 「JOGUMAN WITH DRAGONS」主題日，JOGUMAN人氣成員BRACHIO、DIPLO、ANKYLO、TRICERA、STEGO、WOODY將齊聚天母棒球場，球迷粉絲凡購票入場，將可獲得限定贈品手機架或零錢包，同時味全龍官方商店也將推出多款周邊商品，邀請粉絲把握機會入場收藏。
本次活動特別與JOGUMAN合作設計專屬主視覺，以天母棒球場為背景，融合「星空露營席」、「龍焰燒烤席」等球場特色元素，並替JOGUMAN人氣角色換上味全龍紅色戰袍，展現滿滿棒球氛圍，療癒感滿滿的恐龍們將與龍隊球員一同應援，打造專屬於龍迷的限定回憶。
味全龍也準備兩天不同的限量贈品，9月27日進場球迷可獲得 JOGUMAN主題手機架，9月28日則可獲得 JOGUMAN主題零錢包。數量有限，送完為止，也同步於味全龍官方商店販售的商品，提供喜愛JOGUMAN的粉絲盡情收藏。
JOGUMAN由韓國創意工作室Joguman Studio於2017年創立，名稱源自韓文「조구만」，意指「小小的」，象徵微小卻重要的存在。品牌以一系列草食性恐龍角色為主角，透過療癒畫風與黑色幽默，詮釋生活中的小確幸，深受全球粉絲喜愛。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言