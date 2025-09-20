聽新聞
中職／兄弟大巨蛋場均近2.4萬人穩居第一 只剩悍將能挑戰但難度高
中信兄弟隊本季例行賽15場台北大巨蛋主場賽事落幕，合計35萬8815人次進場，場均2萬3921人，黃衫軍依然是最強吸票機，只剩富邦悍將隊有機會挑戰，但難度極高，今天、明天兩場比賽合計需破6萬3千多人，但兩場都僅開到L2，幾乎可確定兄弟今年還是「巨蛋人氣王」。
大巨蛋本季安排66場比賽，目前已賽60場，剩下悍將2場，以及下周才要迎接本季首度前進大巨蛋作東的台鋼雄鷹隊4場。
結算各隊本季在大巨蛋的票房成績，兄弟15場合計35萬8815人進場，場均2萬3921人排名第一；悍將場均2萬2220人排名第二，接著是味全龍隊2萬1782人、統一獅隊1萬5758人、樂天桃猿隊1萬4133人。
悍將今、明天舉辦以Fubon Angels為主軸的「寵愛天使」主題日，預售都僅開到L2，代表單場票房無法站上「3字頭」，幾乎確定不可能超越兄弟的票房成績。
台北大巨蛋本季各隊主場票房
