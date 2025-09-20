日職／孫易磊會合一軍！22日戰羅德有望先發 再演台灣連線？

日本職棒火腿隊兩位台灣投手有望再次連線，孫易磊昨天到ES CON FIELD與一軍會合，球隊預計安排他擔任22日對羅德隊的先發，加上已經回到一軍的古林睿煬，有機會繼5月22日後再次同場登板。

孫易磊今年一開始升上一軍擔任後援投手，8月11日首次獲得一軍先發機會，面對軟銀繳出3.1局、失2分的表現，隨後下放二軍繼續以先發方式調整，在二軍出賽15場，有12場擔任先發，累積66.1局，防禦率1.76，戰績3勝1敗。

如今孫易磊再次獲得一軍先發機會，火腿隊調整先發輪值後，預計將孫易磊拉上一軍，昨日與一軍會合，孫易磊練習後受訪時表示：「感覺非常好，身體狀態比上次更佳，手感也很不錯。」

火腿隊目前正處於關鍵逆轉爭冠階段，每場比賽都不能輸，孫易磊表示：「我只希望能做好自己能做到的事情，想要戰鬥到最後。」總教練新庄剛志也稱讚這位20歲小將「有著不錯的膽識」，孫易磊將繼續挑戰職業生涯首勝。