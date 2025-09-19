中職／奧德銳成「獵象高手」？平野惠一點出自家打者有1問題需修正

統一獅隊今天以0：1不敵中信兄弟隊，在這波正面對戰中又吞下2連敗，全年累積對兄弟6勝16敗，完全處於被修理狀態，好消息是找到可能的「獵象高手」，奧德銳連兩場都封鎖兄弟，讓兄弟教頭平野惠一也直指對子弟兵的攻擊模式有些意見。

獅隊由奧德銳先發，他在9月6日已對中信兄弟隊繳出7局被敲3安打、無失分好投，今天二度過招猛象軍團，還是一場壓制性好投，以94球完成7局投球，被敲4安打、無失分，送出7次三振。

奧德銳開賽起讓兄弟打者12上12下，第5局才被許基宏敲出安打，一出局後對江坤宇投出觸身球，但隨即讓高宇杰擊出雙殺打，第6局宋晟睿敲安，被奧德銳牽制出局，讓兄弟攻勢成空。

賽後談到兩次對戰奧德銳都被他封鎖，平野惠一指出，希望自家可以可以更積極攻擊，「碰到第一顆好球輕易放掉，或是揮棒軌跡太大，會讓對方投捕變得更容易對付打者。」他指出，像奧德銳這種控球好的投手，相對來說，球的位置會比較好預測，「相信打擊教練會再和選手討論這件事，會跟他們強調，第一顆好球一定要積極掌握。」