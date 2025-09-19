聽新聞
0:00 / 0:00
中職／奧德銳成「獵象高手」？平野惠一點出自家打者有1問題需修正
統一獅隊今天以0：1不敵中信兄弟隊，在這波正面對戰中又吞下2連敗，全年累積對兄弟6勝16敗，完全處於被修理狀態，好消息是找到可能的「獵象高手」，奧德銳連兩場都封鎖兄弟，讓兄弟教頭平野惠一也直指對子弟兵的攻擊模式有些意見。
獅隊由奧德銳先發，他在9月6日已對中信兄弟隊繳出7局被敲3安打、無失分好投，今天二度過招猛象軍團，還是一場壓制性好投，以94球完成7局投球，被敲4安打、無失分，送出7次三振。
奧德銳開賽起讓兄弟打者12上12下，第5局才被許基宏敲出安打，一出局後對江坤宇投出觸身球，但隨即讓高宇杰擊出雙殺打，第6局宋晟睿敲安，被奧德銳牽制出局，讓兄弟攻勢成空。
賽後談到兩次對戰奧德銳都被他封鎖，平野惠一指出，希望自家可以可以更積極攻擊，「碰到第一顆好球輕易放掉，或是揮棒軌跡太大，會讓對方投捕變得更容易對付打者。」他指出，像奧德銳這種控球好的投手，相對來說，球的位置會比較好預測，「相信打擊教練會再和選手討論這件事，會跟他們強調，第一顆好球一定要積極掌握。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言