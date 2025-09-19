快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅投手奧德銳。本報資料照片
統一獅隊今天以0：1不敵中信兄弟隊，在這波正面對戰中又吞下2連敗，全年累積對兄弟6勝16敗，完全處於被修理狀態，好消息是找到可能的「獵象高手」，奧德銳連兩場都封鎖兄弟，讓兄弟教頭平野惠一也直指對子弟兵的攻擊模式有些意見。

獅隊由奧德銳先發，他在9月6日已對中信兄弟隊繳出7局被敲3安打、無失分好投，今天二度過招猛象軍團，還是一場壓制性好投，以94球完成7局投球，被敲4安打、無失分，送出7次三振。

奧德銳開賽起讓兄弟打者12上12下，第5局才被許基宏敲出安打，一出局後對江坤宇投出觸身球，但隨即讓高宇杰擊出雙殺打，第6局宋晟睿敲安，被奧德銳牽制出局，讓兄弟攻勢成空。

賽後談到兩次對戰奧德銳都被他封鎖，平野惠一指出，希望自家可以可以更積極攻擊，「碰到第一顆好球輕易放掉，或是揮棒軌跡太大，會讓對方投捕變得更容易對付打者。」他指出，像奧德銳這種控球好的投手，相對來說，球的位置會比較好預測，「相信打擊教練會再和選手討論這件事，會跟他們強調，第一顆好球一定要積極掌握。」

中職／平野解釋乍看無用卻成關鍵代跑調度 兄弟亮燈全年M9

中職／內野飛球兄弟五人相覷 平野惠一睡不著：很羞愧

中職／原本期待盧孟揚一軍先發 平野惠一：入選中華隊是光榮

中職／兄弟註冊7人、註銷3人 平野惠一透露考量原則

中職／體重下滑好困擾 徐若熙拚120局有室外球場挑戰

味全龍隊強投徐若熙今年累積108局、114次三振都寫下生涯新高，120局雖然仍是目標但面臨挑戰，其中一項是「吃不胖」困擾...

中職／認證徐若熙看一場少一場 葉總不擔心球速下滑影響評價

味全龍隊徐若熙最近三場先發登板雖然還是看得到150公里火球，但均速下滑，總教練葉君璋分析，提早開機、局數新高都是徐若熙的...

中職／曾聖安手指變成W 郭天信聽一句話落淚：他不想下去…

味全龍隊今天靠著曾聖安賣命一撲，以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，最近距離看到曾聖安受傷的郭天信坦言，自己一度落淚，尤其是聽到手指...

中職／奧德銳成「獵象高手」？平野惠一點出自家打者有1問題需修正

統一獅隊今天以0：1不敵中信兄弟隊，在這波正面對戰中又吞下2連敗，全年累積對兄弟6勝16敗，完全處於被修理狀態，好消息是...

中職／沒想到MVP竟是我自己 羅戈：濕的跟雞一樣

一場超級投手站在9局下急轉直下，統一獅隊出現3次保送堆壘，加上游擊手陳聖平的再見失誤，讓中信兄弟隊以1：0帶走勝利。洋投...

中職／曾聖安手指彎曲沒事 葉總：萬中選一的練武奇才

「真的是萬中選一的練武奇才。」味全龍隊總教練葉君璋賽後被問到曾聖安傷勢時，第一句話就以此平復外界擔憂的情緒。

