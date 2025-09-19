聽新聞
中職／曾聖安手指變成W 郭天信聽一句話落淚：他不想下去…
味全龍隊今天靠著曾聖安賣命一撲，以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，最近距離看到曾聖安受傷的郭天信坦言，自己一度落淚，尤其是聽到手指已經扭曲的曾聖安說「我不想下去」。
龍隊今天與雄鷹戰成3：3平手之際，4局下曾聖安靠著二壘安打加上失誤上三壘，並藉高飛犧牲打跑回本壘，卻因此壓傷手指，緊急送醫治療，獲選單場MVP還來不及趕回由郭天信代為領獎。
曾聖安撲回本壘時，在旁準備打擊的郭天信最近距離衝上前關心，也立刻示意球隊狀況不妙，「我也沒遇過這種狀況，第一反應是請防護員趕快出來，有點慌張，不知道自己在幹嘛。」
然而曾聖安一度與防護員溝通，似乎還想繼續打，郭天信說：「我聽到他講的話快哭了，不知道他感覺怎麼樣，但我當下看到是很嚴重的，他跟防護員、葉總（總教練葉君璋）說，他不想下去，可不可以喬回來就好。」
今天賽前郭天信與曾聖安還在傳接球後長聊，交流外野經驗談，郭天信說：「我應該有資格說，很欣慰，看到他像我的樣子。但也覺得很不公平，這麼拚的人怎麼受這麼嚴重的傷，好險老天爺還是公平的，不幸中的大幸，沒有真的很嚴重的傷。」
而郭天信上去打擊的第一球就揮空，他透露：「嚇到流淚，眼睛糊糊的，看到球出來兩、三顆，我揮錯顆，裁判老師也很貼心，整理本壘板讓我恢復心情。」
龍隊球團賽後回報，曾聖安手指未骨折、韌帶沒事，脫臼問題已經復原，另有傷口需要縫合，郭天信說：「看X光片，他的手指都變成『W』，全隊都滿意外的，選手教練都是，覺得『怎麼可能！』但結果是好的就好。」
