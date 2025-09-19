中職／威能帝7局好投桃猿奪5連勝 悍將確定本季墊底

中職今天在桃園棒球場賽事，樂天桃猿威能帝繳7局僅失1分好投，加上林立雙安、包辦3打點表現，最終以6比2擊退富邦悍將，奪下5連勝，悍將則是吞3連敗，本季確定墊底。

悍將1局上就靠著張育成轟出陽春砲，先馳得點，這是他本季第14轟；不過1局下桃猿的林立、陳晨威敲安打後，林泓育擊出滾地球送回1分；4局下林承飛敲安打後，悍將游擊手葉子霆發生失誤，宋嘉翔再敲安打送回超前分，接著林立、陳晨威都敲二壘安打，再得3分。

6局下桃猿再有攻勢，馬傑森敲二壘安打後，靠著推進、林立的高飛犧牲打，跑回1分。雖然8局上悍將的孔念恩轟出陽春砲，生涯首轟出爐，不過最終桃猿仍以6比2擊退悍將，奪下5連勝，悍將吞下3連敗。

目前下半季桃猿仍暫居第2，以1.5場勝差緊咬中信兄弟；而悍將苦吞今年第70敗，本季確定墊底，明年選秀握有狀元籤。

桃猿先發投手威能帝（Pedro Fernandez）此戰用80球主投7局，僅被擊出1支安打，就是張育成的全壘打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉1分演出優質先發，奪下本季第13勝，目前獨居勝投王，也獲選為單場MVP。

另一場在天母棒球場的賽事，味全龍的朱育賢、台鋼雄鷹的顏郁軒都開轟，雙方3比3平手時，4局下龍隊的曾聖安敲出二壘安打，再靠著失誤上三壘，接著林辰勳擊出高飛犧牲打，送回超前分，不過曾聖安在跑回本壘時傷到右手小指導致變形，緊急送醫。

6局下龍隊靠著2次四壞球、1次觸身球保送，以及雙盜壘戰術、對方失誤，再攻下2分，最終以6比3擊退雄鷹。