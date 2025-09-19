中職／沒想到MVP竟是我自己 羅戈：濕的跟雞一樣

一場超級投手站在9局下急轉直下，統一獅隊出現3次保送堆壘，加上游擊手陳聖平的再見失誤，讓中信兄弟隊以1：0帶走勝利。洋投羅戈先發7局無失分，無關勝敗，賽後本來拿著水準備攻擊單場MVP，卻發現竟是自己，賽後受訪笑說：「我現在濕的跟雞（落湯雞）一樣。」

羅戈先發7局僅被敲3安打、送出10K，屢用K功化解獅隊攻勢，先是第2局首位打者蘇智傑敲三壘打，但接下來羅戈K掉潘傑楷，林子豪打向左外野的飛球由詹子賢接殺，蘇智傑並未挑戰本壘，再面對林岱安送出三振。第3局陳聖平靠內野安打加游擊手江坤宇失誤，也為獅隊創造無人出局就站上二壘的機會，結果林祖傑、邱智呈、林佳緯吞下3連K。

羅戈迎戰這場比賽有超強鬥志，他說：「對我來說，季後賽從今天就開始了，每場比賽都很重要，上場就是盡全力做好每件事。」

有趣的是，他在0：0局面退場，完全沒預料到單場MVP會是自己，本來還拿著水準備啟動攻擊模式，「我在那邊等，想說會是誰，結果是我自己。」他笑說，自己本來想逃，結果還是失敗了。

總教練平野惠一大讚他的表現，「除了很出色外，沒有其他可以說的了。」他進一步指出，從開幕到現在，只有羅戈一人一直都在輪值裡，一直維持穩定、壓制十足的表現，相信大家都看在眼裡，「是真的很希望在他退場前能打1分給他，讓他有勝投。」