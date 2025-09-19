中職／曾聖安手指彎曲沒事 葉總：萬中選一的練武奇才

「真的是萬中選一的練武奇才。」味全龍隊總教練葉君璋賽後被問到曾聖安傷勢時，第一句話就以此平復外界擔憂的情緒。

龍隊今天以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，然而跑回超前分的曾聖安雖然獲選單場MVP，卻因撲回本壘壓到手導致手指變形，緊急送醫治療。

葉君璋賽後表示，「他的骨頭沒斷、韌帶也沒事，還是有傷口要縫幾針，明天沒辦法比賽，但沒有想像得那麼嚴重。」

曾聖安受傷後葉君璋、打擊教練克魯茲都上場關心，退場時葉總難受的神情也都被拍下，葉君璋表示：「當下看到真的滿難過的，韌帶都跑出來。」

明天確定不會出賽，但之後還會不會上需要討論，葉總說：「現在每一場對他來說都很珍貴，看最後狀況，繼續比對他來說也有風險，拿單場MVP結束這個球季也不錯。」

回顧曾聖安今年的表現，葉君璋表示，一開始就有看到他的天份，但他也一度沒有自信，害怕犯錯、打不到球，但經過比賽累積經驗、學長教練協助，讓他進步了一階，「最後這幾場看起來，是有希望的選手，我從他身上看不到有什麼不好的，唯一是需要經驗。」