中職／曾聖安手指彎曲沒事 葉總：萬中選一的練武奇才

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊曾聖安撲回本壘時壓傷自己的右手手指。圖／味全龍隊提供
味全龍隊曾聖安撲回本壘時壓傷自己的右手手指。圖／味全龍隊提供

「真的是萬中選一的練武奇才。」味全龍隊總教練葉君璋賽後被問到曾聖安傷勢時，第一句話就以此平復外界擔憂的情緒。

龍隊今天以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，然而跑回超前分的曾聖安雖然獲選單場MVP，卻因撲回本壘壓到手導致手指變形，緊急送醫治療。

葉君璋賽後表示，「他的骨頭沒斷、韌帶也沒事，還是有傷口要縫幾針，明天沒辦法比賽，但沒有想像得那麼嚴重。」

曾聖安受傷後葉君璋、打擊教練克魯茲都上場關心，退場時葉總難受的神情也都被拍下，葉君璋表示：「當下看到真的滿難過的，韌帶都跑出來。」

明天確定不會出賽，但之後還會不會上需要討論，葉總說：「現在每一場對他來說都很珍貴，看最後狀況，繼續比對他來說也有風險，拿單場MVP結束這個球季也不錯。」

回顧曾聖安今年的表現，葉君璋表示，一開始就有看到他的天份，但他也一度沒有自信，害怕犯錯、打不到球，但經過比賽累積經驗、學長教練協助，讓他進步了一階，「最後這幾場看起來，是有希望的選手，我從他身上看不到有什麼不好的，唯一是需要經驗。」

葉君璋 曾聖安 台鋼雄鷹

相關新聞

中職／體重下滑好困擾 徐若熙拚120局有室外球場挑戰

味全龍隊強投徐若熙今年累積108局、114次三振都寫下生涯新高，120局雖然仍是目標但面臨挑戰，其中一項是「吃不胖」困擾...

中職／認證徐若熙看一場少一場 葉總不擔心球速下滑影響評價

味全龍隊徐若熙最近三場先發登板雖然還是看得到150公里火球，但均速下滑，總教練葉君璋分析，提早開機、局數新高都是徐若熙的...

中職／曾聖安手指變成W 郭天信聽一句話落淚：他不想下去…

味全龍隊今天靠著曾聖安賣命一撲，以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，最近距離看到曾聖安受傷的郭天信坦言，自己一度落淚，尤其是聽到手指...

中職／奧德銳成「獵象高手」？平野惠一點出自家打者有1問題需修正

統一獅隊今天以0：1不敵中信兄弟隊，在這波正面對戰中又吞下2連敗，全年累積對兄弟6勝16敗，完全處於被修理狀態，好消息是...

中職／沒想到MVP竟是我自己 羅戈：濕的跟雞一樣

一場超級投手站在9局下急轉直下，統一獅隊出現3次保送堆壘，加上游擊手陳聖平的再見失誤，讓中信兄弟隊以1：0帶走勝利。洋投...

