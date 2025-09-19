中職／平野解釋乍看無用卻成關鍵代跑調度 兄弟亮燈全年M9

中信兄弟、統一獅隊在台北大巨蛋激盪出一場精彩的投手戰，0：0局面直到9局下才被打破，兄弟靠3保送堆成滿壘，詹子賢打向游擊，游擊手陳聖平傳二壘出現爆傳，兄弟靠再見失誤以1：0贏球，全年戰績第一點亮魔術數字M9。

獅隊由奧德銳先發，他在9月6日已對中信兄弟隊繳出7局被敲3安打、無失分好投，今天二度過招猛象軍團，還是一場壓制性好投，以94球完成7局投球，被敲4安打、無失分，送出7次三振。

奧德銳開賽起讓兄弟打者12上12下，第5局才被許基宏敲出安打，一出局後對江坤宇投出觸身球，但隨即讓高宇杰擊出雙殺打，第6局宋晟睿敲安，被奧德銳牽制出局，讓兄弟攻勢成空。

兄弟洋投羅戈先發7局僅被敲3安打、送出10K，屢用K功化解獅隊攻勢，先是第2局首位打者蘇智傑敲三壘打，但接下來羅戈K掉潘傑楷，林子豪打向左外野的飛球由詹子賢接殺，蘇智傑並未挑戰本壘，再面對林岱安送出三振。第3局陳聖平靠內野安打加游擊手江坤宇失誤，也為獅隊創造無人出局就站上二壘的機會，結果林祖傑、邱智呈、林佳緯吞下3連K。

獅隊由新人鍾允華負責9局下，一出局後連續保送宋晟睿、黃韋盛、陳俊秀，在只需要1分就能再見的情況下，兄弟教頭平野惠一當時將一壘跑者從陳俊秀換上代跑張仁瑋，一度引起球迷納悶，這記調度隨後真的發揮效果。鍾允華滿壘局面K掉許基宏，吳承諭登板面對詹子賢，而他打向游擊，陳聖平面對腳程較快的張仁瑋倉促出手，形成一記再見暴傳。

「沒錯，那時換代跑是理所當然的事。」賽後談到這記調度，平野惠一提到，身為總教練，預想各種狀況，將其他意料之外的狀況也思考進來，是必須要做的事，「包括這球最後對方游擊失誤，也要思考如果換作我們，該要如何處理。」