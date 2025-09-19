聽新聞
中職／曾聖安賣命一撲 龍贏球中止2連敗
味全龍隊今天靠著超級新人曾聖安跑回超前分，以6：3擊敗台鋼雄鷹隊中止2連敗，然而曾聖安卻在衝本壘時壓傷手指，獲選單場MVP的他已經前往醫院治療。
龍隊今天在首局就由朱育賢連兩天開轟的陽春砲先馳得點，2局下又把握雄鷹先發投手那瑪夏亂流，單局3保送、2安打攻下2分。
4局上雄鷹靠著顏郁軒的三分砲瞬間追平比數，然而4局下曾聖安先敲出打到一壘壘包的場地二壘安打，並靠外野手失誤上三壘，接著林辰勳敲出左外野高飛球，曾聖安把握機會撲回本壘，卻不慎壓到自己的右手，小指嚴重變形，退場送醫治療。
曾聖安奮力跑回的這一分，6局下又追加2分，讓龍隊取得領先到底，先發投手龍聖5局失3分後，鎛銳2局、林子昱1局、林凱威1局，聯手守住勝利。
