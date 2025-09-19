快訊

中職／季後賽之路已成死路 悍將70敗鎖定全年墊底狀元到手了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊確定全年墊底、下半季無望，季後賽之路全線封閉。本報資料照片
富邦悍將隊確定全年墊底、下半季無望，季後賽之路全線封閉。本報資料照片

今天成為富邦悍將隊本季最悲慘的那一天，以2：6輸給樂天桃猿隊後，隊史第5度締造70敗賽季，季後賽之路全線封閉，也一併確定全年墊底，將狀元籤收入口袋。

猿隊由洋投威能帝先發，以80球完成7局投球，僅被敲1安打，就是張育成首局的陽春砲，終場拿下本季第13勝，獨居勝投榜領先位置。

悍將推派陳鐿中演出一軍生涯初先發，投5局被敲8安打、失5分（責失1分），承擔敗投。

猿隊一局下林立一壘打、陳晨威二壘打開路，林泓育滾地球送回1分，第四局林承飛、李勛傑先後靠安打、失誤上壘，宋嘉翔安打挹注1分打點先超前戰局，兩出局後林立、陳晨威連兩棒二壘打都帶有打點，猿隊攻下4分大局，擴大為5：1領先。

悍將8局上由孔念恩陽春砲、生涯首轟，終於再有分數進帳，但無力扭轉輸球命運。

悍將輸球後，全年累積70敗，為隊史第5次單季70敗，過去依序為2011年興農牛72敗、2012年興農牛77敗、2017年富邦悍將70敗、2022年富邦悍將70敗。此外，悍將全年戰績確定無法超越居第5的味全龍隊，鎖定全年墊底，加上此戰也是下半季第31敗，確定季冠軍無望，明年選秀狀元籤的主人就是悍將。

