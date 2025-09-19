聽新聞
中職／生涯起點兼首安即滿貫舞台 林哲瑄桃園再留800場里程碑
富邦悍將隊精神領袖林哲瑄本季打完引退，他在今天重返一軍，面對樂天桃猿隊在第6局替補上場鎮守中外野，在桃園棒球場達陣生涯第800場出賽，這裡也是他留下生涯初登場、首安即滿貫砲的舞台。
林哲瑄為2015年義大犀牛隊選秀狀元，8月14日的初登場是以代打上場，第8局面對陳禹勳，擊出中外野飛球遭到接殺；隔天先發出賽，第2打席在滿壘時一棒送出中左外野牆外，狙擊洋投蘭斯佛，以滿貫砲霸氣解鎖首安，當時為聯盟史上第2人、本土第1人，時至今日也僅有2021年味全龍隊林驛騰跟進行列。
林哲瑄今年僅在一軍出賽8場、13打席，4月降下二軍後就都未再回歸，生涯出賽數一直停留在799場，直到今天重新登錄一軍名單，第6局替補上場，在留下各種生涯「初」系列紀錄的球場，再追加第800場出賽里程碑。
林哲瑄生涯出賽場次
第1場：桃園
第100場：新莊
第200場：澄清湖
第300場：澄清湖
第400場：花蓮
第500場：新莊
第600場：台南
第700場：台南
第800場：桃園
