中職／生涯起點兼首安即滿貫舞台 林哲瑄桃園再留800場里程碑

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林哲瑄替補上場，生涯累積800場出賽。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊精神領袖林哲瑄本季打完引退，他在今天重返一軍，面對樂天桃猿隊在第6局替補上場鎮守中外野，在桃園棒球場達陣生涯第800場出賽，這裡也是他留下生涯初登場、首安即滿貫砲的舞台。

林哲瑄為2015年義大犀牛隊選秀狀元，8月14日的初登場是以代打上場，第8局面對陳禹勳，擊出中外野飛球遭到接殺；隔天先發出賽，第2打席在滿壘時一棒送出中左外野牆外，狙擊洋投蘭斯佛，以滿貫砲霸氣解鎖首安，當時為聯盟史上第2人、本土第1人，時至今日也僅有2021年味全龍隊林驛騰跟進行列。

林哲瑄今年僅在一軍出賽8場、13打席，4月降下二軍後就都未再回歸，生涯出賽數一直停留在799場，直到今天重新登錄一軍名單，第6局替補上場，在留下各種生涯「初」系列紀錄的球場，再追加第800場出賽里程碑。

林哲瑄生涯出賽場次

第1場：桃園

第100場：新莊

第200場：澄清湖

第300場：澄清湖

第400場：花蓮

第500場：新莊

第600場：台南

第700場：台南

第800場：桃園

林哲瑄替補上場，生涯累積800場出賽。圖／富邦悍將隊提供
中職／體重下滑好困擾 徐若熙拚120局有室外球場挑戰

味全龍隊強投徐若熙今年累積108局、114次三振都寫下生涯新高，120局雖然仍是目標但面臨挑戰，其中一項是「吃不胖」困擾...

中職／認證徐若熙看一場少一場 葉總不擔心球速下滑影響評價

味全龍隊徐若熙最近三場先發登板雖然還是看得到150公里火球，但均速下滑，總教練葉君璋分析，提早開機、局數新高都是徐若熙的...

中職／曾聖安手指彎曲沒事！葉總：萬中選一的練武奇才

「真的是萬中選一的練武奇才。」味全龍隊總教練葉君璋賽後被問到曾聖安傷勢時，第一句話就以此平復外界擔憂的情緒。

中職／平野解釋乍看無用卻成關鍵代跑調度 兄弟亮燈全年M9

中信兄弟、統一獅隊在台北大巨蛋激盪出一場精彩的投手戰，0：0局面直到9局下才被打破，兄弟靠3保送堆成滿壘，詹子賢打向游擊...

中職／曾聖安賣命一撲 龍贏球中止2連敗

味全龍隊今天靠著超級新人曾聖安跑回超前分，以6：3擊敗台鋼雄鷹隊中止2連敗，然而曾聖安卻在衝本壘時壓傷手指，獲選單場MV...

中職／季後賽之路已成死路 悍將70敗鎖定全年墊底狀元到手了

今天成為富邦悍將隊本季最悲慘的那一天，以2：6輸給樂天桃猿隊後，隊史第5度締造70敗賽季，季後賽之路全線封閉，也一併確定...

