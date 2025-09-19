中職／好痛！曾聖安撲回超前分卻壓傷手指 退場送醫

味全龍隊超級新人曾聖安今天敲出二壘安打後跑上三壘，借助隊友高飛犧牲打之力衝回本壘跑回超前分，卻在撲壘時身體重壓到右手，導致手指變形，隊友郭天信立刻做出換人手勢，後續也送往醫院治療。

龍隊今天前兩局攻下3分，不過4局上台鋼雄鷹隊顏郁軒三分砲扳平比數，4局下曾聖安敲出的一壘方向滾地球打到壘包，形成場地二壘安打，並藉外野手的失誤快腿奔上三壘。

下一棒林辰勳敲出左外野高飛球，曾聖安把握機會撲回本壘，卻因右手插到紅土卡住、身體壓上，導致他在本壘旁抱著右手表情痛苦，在一旁準備的郭天信看到立刻向休息區比出換人的手勢，防護員、總教練葉君璋、打擊教練克魯茲也都上場關心。