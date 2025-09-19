快訊

中職／桃猿送上釣蝦用具祝福林哲瑄引退生活 加贈「生日快樂」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊賽前為林哲瑄送上引退禮物與花束，由黃子鵬作為代表。圖／富邦悍將隊提供
樂天桃猿隊賽前為林哲瑄送上引退禮物與花束，由黃子鵬作為代表。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊精神領袖林哲瑄本季打完引退，他在今天重返一軍，樂天桃猿隊賽前為他送上引退禮物，由南英商工學弟黃子鵬送上釣蝦用具，由於林哲瑄兩天後就要過生日，現場播放起生日快樂歌，提前送上祝福。

林哲瑄本季先前僅在一軍出賽8場、13打席，4月降下二軍後就不曾回歸前線，近日突發引退消息，證實今年打完就要告別選手生涯。林哲瑄昨天已經隨隊，出現在桃園棒球場，今天正式異動升上一軍，並未排進先發名單，在板凳上待命。

猿隊賽前特地為他送上引退禮物，副領隊沈鈺傑獻上藍色花束，選手則由黃子鵬代表送上釣蝦用具，猿隊選手在休息區前列隊，一一與他擁抱致意，主持人也cue現場球迷，向兩天後就要生日的林哲瑄送上生日快樂祝福。

樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑賽前為林哲瑄送上藍色花束。圖／富邦悍將隊提供
樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑賽前為林哲瑄送上藍色花束。圖／富邦悍將隊提供

林哲瑄 黃子鵬 樂天桃猿

