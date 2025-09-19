中職／知道平野念是為他好 宋晟睿談嚮往外野手範本暴露心中渴望

中信兄弟隊外野手宋晟睿生涯首度達到競爭個人獎項出賽門檻，眼下對於獎項不多想，「保持平靜的心去面對每場比賽，獎項的事，等到球季真的結束後再去想。」被問到理想中的外野手最佳範本，宋晟睿所列出的一大串名字，暴露出他對提升打擊能力的野心。

宋晟睿今年至今場場出賽，兄弟已賽107場，他就出賽107場，累積407打席突破過去4年總和（312打席）。

宋晟睿往年不乏因打擊狀況不佳下二軍調整，今年不同的是整季都在一軍，不管碰到高低潮，馬上就要面臨下一場比賽，如何從低潮中調整過來、或是在狀況不好時換個方式貢獻，是他今年的學習。

宋晟睿指出，自己以前會一直在意失敗的地方，「從去年下半季上來後到今年，現在失敗變我來說是一個過程，讓我更知道怎樣可以更好，不會因為失敗膽怯，反而更勇敢去面對我的失敗。」

總教練平野惠一平常對他的叨念沒少過，但也代表期待深，宋晟睿也知道，「被念也是好事，因為是為我好，希望我可以趕快成長，多去思考一些比賽中的細節。」他也說，平野的風格是不希望選手在失敗過後「害怕失敗」，而是燃起「再來」、勇於面對下一次的挑戰。

聊到心中理想的外野手範本，宋晟睿條列一籮筐名字，「每個人有不同優勢，都可以從中觀察到好的地方，就像我們台灣隊長傑憲，外野守備穩定，打擊很有破壞力，可以纏鬥、也能打安打。林佳緯今年在打擊上也有可敬的成長，還有申皓瑋、林立、陳晨威，我們隊的像是過往的子豪學長。」

被進一步問到似乎都列出打擊能力較好的外野手，宋晟睿也不諱言，畢竟守備是「最最最基本」要具備的條件，自己知道打擊還需要加強，「大家應該都看得見。」他吐露前幾年打擊表現不佳，近幾年才開始稍微讓大家有期待感，自己也比較有想法，知道自己想要成為怎樣特質的選手。

投捕以外的位置競爭金手套的門檻為守備場次80場，最佳十人則加上248打席以上的條件，目前已經達標的外野手有10人，分別是宋晟睿、郭天信、陳晨威、林佳緯、陳子豪、成晉、王柏融、林政華、陳傑憲、邱智呈，還有機會補足的選手包括王博玄、岳政華、孔念恩、申皓瑋等人。