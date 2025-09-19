快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

中職／痛失雙冠王 李凱威穩守二壘有哲學：一般的球最難接

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊李凱威。本報資料照片
味全龍隊李凱威。本報資料照片

味全龍隊「低調人」李凱威近期原本的盜壘王、安打王雙冠頭銜都遇到競爭者，不過二壘金手套有機會達成四連霸，他的守備哲學「一般滾地球最難處理」值得思考。

李凱威目前二壘守備率0.995是生涯新高，3次失誤也是目前符合資格球員中最少，從2022年單季12次失誤後逐步下修，2023年劉榮華開始來到龍隊擔任內野教練幫助很大。

「前幾年我的經驗沒很好，慢慢修正。」李凱威說：「劉榮華教練來了之後有修正，守備有提升。22年傳球、接球都有失誤，這幾年傳球有變好一點，雙殺轉傳上變得穩定，是劉教練的幫助。」

能夠持續在二壘防區提供安定力量，李凱威認為自己不是能夠製造美技的人，「把可以控制的控制好，美技只是加分，一般滾地球其實最難處理。」

「越簡單的球，可能就不會那麼細心，去做下個動作。」李凱威進一步解釋，「可能沒接準，就影響到傳球。而困難的Play是一個瞬間，那是能力的展現。」

兄弟二壘手岳東華就是李凱威眼中能夠展現能力的好手，12強當隊友時也從他身上學習，「東華運動能力很好，他的飛撲我辦不到，他可以跟地板平行耶！我沒那麼厲害，想辦法接到而已。」近年轉往游擊的林靖凱也是李凱威認為的「美技製造機」一員。

而今年李凱威23次盜壘也超越原本22次的生涯新高，只不過14日超車陳晨威獨居盜壘王，維持4天又在昨天被追平，安打王也被林佳緯超前。

談到與陳晨威的競爭，李凱威笑說：「之前追上他的時候，他就3次盜壘拉開啊。」而16日陳晨威盜壘失敗時還停在二壘等看挑戰，李凱威直接跟他笑說：「Out了啦。」

今年盜壘次數能夠創新高，李凱威表示，體能教練是田徑出身，有協助自己抓到起跑的方式，「前幾年跑起來比較吃力，知道自己尾速好但起步比較慢，試過了很多方式，今年有改變起跑動作，讓前三步更好出力。」

李凱威 陳晨威

延伸閱讀

中職／看出林佳緯拚安打變得不對勁 林岳平刻意讓他坐1場板凳教育

中職／神劇本！林智勝第305轟、守游擊畫句點 劉基鴻雙響砲致勝

中職／狂龍廚房出菜洋投套餐 雄鷹5連敗受重傷全年第三失守

中職／臉很穩是什麼？李凱威聽天哥評語 連兩季「3割男」放目標

相關新聞

中職／體重下滑好困擾 徐若熙拚120局有室外球場挑戰

味全龍隊強投徐若熙今年累積108局、114次三振都寫下生涯新高，120局雖然仍是目標但面臨挑戰，其中一項是「吃不胖」困擾...

中職／認證徐若熙看一場少一場 葉總不擔心球速下滑影響評價

味全龍隊徐若熙最近三場先發登板雖然還是看得到150公里火球，但均速下滑，總教練葉君璋分析，提早開機、局數新高都是徐若熙的...

中職／桃猿送上釣蝦用具祝福林哲瑄引退生活 加贈「生日快樂」

富邦悍將隊精神領袖林哲瑄本季打完引退，他在今天重返一軍，樂天桃猿隊賽前為他送上引退禮物，由南英商工學弟黃子鵬送上釣蝦用具...

TPVL／熱身賽首秀就打5局大戰 劉鴻敏、吳宗軒讚比賽氛圍佳

台灣職業排球聯盟TPVL今天在北市大天母體育館舉辦首場官辦熱身賽，首場比賽台中連莊隊就與桃園雲豹隊打到5局才分出勝負，對...

中職／知道平野念是為他好 宋晟睿談嚮往外野手範本暴露心中渴望

中信兄弟隊外野手宋晟睿生涯首度達到競爭個人獎項出賽門檻，眼下對於獎項不多想，「保持平靜的心去面對每場比賽，獎項的事，等到...

中職／痛失雙冠王 李凱威穩守二壘有哲學：一般的球最難接

味全龍隊「低調人」李凱威近期原本的盜壘王、安打王雙冠頭銜都遇到競爭者，不過二壘金手套有機會達成四連霸，他的守備哲學「一般...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。