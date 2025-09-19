中職／痛失雙冠王 李凱威穩守二壘有哲學：一般的球最難接

味全龍隊「低調人」李凱威近期原本的盜壘王、安打王雙冠頭銜都遇到競爭者，不過二壘金手套有機會達成四連霸，他的守備哲學「一般滾地球最難處理」值得思考。

李凱威目前二壘守備率0.995是生涯新高，3次失誤也是目前符合資格球員中最少，從2022年單季12次失誤後逐步下修，2023年劉榮華開始來到龍隊擔任內野教練幫助很大。

「前幾年我的經驗沒很好，慢慢修正。」李凱威說：「劉榮華教練來了之後有修正，守備有提升。22年傳球、接球都有失誤，這幾年傳球有變好一點，雙殺轉傳上變得穩定，是劉教練的幫助。」

能夠持續在二壘防區提供安定力量，李凱威認為自己不是能夠製造美技的人，「把可以控制的控制好，美技只是加分，一般滾地球其實最難處理。」

「越簡單的球，可能就不會那麼細心，去做下個動作。」李凱威進一步解釋，「可能沒接準，就影響到傳球。而困難的Play是一個瞬間，那是能力的展現。」

兄弟二壘手岳東華就是李凱威眼中能夠展現能力的好手，12強當隊友時也從他身上學習，「東華運動能力很好，他的飛撲我辦不到，他可以跟地板平行耶！我沒那麼厲害，想辦法接到而已。」近年轉往游擊的林靖凱也是李凱威認為的「美技製造機」一員。

而今年李凱威23次盜壘也超越原本22次的生涯新高，只不過14日超車陳晨威獨居盜壘王，維持4天又在昨天被追平，安打王也被林佳緯超前。

談到與陳晨威的競爭，李凱威笑說：「之前追上他的時候，他就3次盜壘拉開啊。」而16日陳晨威盜壘失敗時還停在二壘等看挑戰，李凱威直接跟他笑說：「Out了啦。」

今年盜壘次數能夠創新高，李凱威表示，體能教練是田徑出身，有協助自己抓到起跑的方式，「前幾年跑起來比較吃力，知道自己尾速好但起步比較慢，試過了很多方式，今年有改變起跑動作，讓前三步更好出力。」