中職／統一獅與兄弟爭全年第一 對戰打出季後賽氛圍

中職統一獅正與中信兄弟爭全年勝率第一，獅隊昨天不敵兄弟後，今天賽事更為重要。獅隊總教練林岳平今天表示，這幾場2隊比賽都是往季後賽設定，「昨天2隊打得都很精彩。」

統一獅隊昨天以1比5不敵中信兄弟之後，全年勝率已經落後兄弟2場勝差，今天2隊繼續在台北大巨蛋交手，戰果將相當關鍵。根據中職季後賽規則，全年勝率第一的隊伍不用打挑戰賽，直接晉級總冠軍賽。

談到昨天張力相當高的「天王山之戰」，今天賽前獅隊總教練林岳平表示，「本來2隊打的角度都是往季後賽設定，包含他們（兄弟）的陣型跟上星期完全不同，所以他們也是在調整對戰陣型。」

林岳平也提到，其實昨天2隊都打得很漂亮，「他們保送給我們機會，我們沒辦法適時一擊，但我們暴投他們就有辦法適時一擊，這樣一來一往，2隊打得都很精彩。」獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）昨天主投6局失3分，出現2次暴投。

至於昨天王鏡銘在第7局登板掉分，林岳平指出，由於投手陳韻文前天被球打到，所以昨天還沒有完全恢復，本來就設定不出賽，因為就先讓王鏡銘上場，「（陳韻文）因為是挫傷，昨天救援風險會比較高，但今天可以出賽。」