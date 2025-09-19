快訊

逃兵風波後沒有一句道歉 威廉首度公開露面「急著先閃媒體」

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

中職／統一獅與兄弟爭全年第一 對戰打出季後賽氛圍

中央社／ 台北19日電

中職統一獅正與中信兄弟爭全年勝率第一，獅隊昨天不敵兄弟後，今天賽事更為重要。獅隊總教練林岳平今天表示，這幾場2隊比賽都是往季後賽設定，「昨天2隊打得都很精彩。」

統一獅隊昨天以1比5不敵中信兄弟之後，全年勝率已經落後兄弟2場勝差，今天2隊繼續在台北大巨蛋交手，戰果將相當關鍵。根據中職季後賽規則，全年勝率第一的隊伍不用打挑戰賽，直接晉級總冠軍賽。

談到昨天張力相當高的「天王山之戰」，今天賽前獅隊總教練林岳平表示，「本來2隊打的角度都是往季後賽設定，包含他們（兄弟）的陣型跟上星期完全不同，所以他們也是在調整對戰陣型。」

林岳平也提到，其實昨天2隊都打得很漂亮，「他們保送給我們機會，我們沒辦法適時一擊，但我們暴投他們就有辦法適時一擊，這樣一來一往，2隊打得都很精彩。」獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）昨天主投6局失3分，出現2次暴投。

至於昨天王鏡銘在第7局登板掉分，林岳平指出，由於投手陳韻文前天被球打到，所以昨天還沒有完全恢復，本來就設定不出賽，因為就先讓王鏡銘上場，「（陳韻文）因為是挫傷，昨天救援風險會比較高，但今天可以出賽。」

林岳平 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／看出林佳緯拚安打變得不對勁 林岳平刻意讓他坐1場板凳教育

中職／林岳平許願郭俊麟「骰到6」 2年輕先發身體強度不足浮現不適

中職／獅隊9局下大逆轉 林岳平調度保留「1局擊倒」的機會

中職／引退賽只是儀式 林岳平：今年打到哪胡金龍就打到哪

相關新聞

中職／體重下滑好困擾 徐若熙拚120局有室外球場挑戰

味全龍隊強投徐若熙今年累積108局、114次三振都寫下生涯新高，120局雖然仍是目標但面臨挑戰，其中一項是「吃不胖」困擾...

中職／認證徐若熙看一場少一場 葉總不擔心球速下滑影響評價

味全龍隊徐若熙最近三場先發登板雖然還是看得到150公里火球，但均速下滑，總教練葉君璋分析，提早開機、局數新高都是徐若熙的...

中職／好痛！曾聖安撲回超前分卻壓傷手指 退場送醫

味全龍隊超級新人曾聖安今天敲出二壘安打後跑上三壘，借助隊友高飛犧牲打之力衝回本壘跑回超前分，卻在撲壘時身體重壓到右手，導...

中職／桃猿送上釣蝦用具祝福林哲瑄引退生活 加贈「生日快樂」

富邦悍將隊精神領袖林哲瑄本季打完引退，他在今天重返一軍，樂天桃猿隊賽前為他送上引退禮物，由南英商工學弟黃子鵬送上釣蝦用具...

中職／知道平野念是為他好 宋晟睿談嚮往外野手範本暴露心中渴望

中信兄弟隊外野手宋晟睿生涯首度達到競爭個人獎項出賽門檻，眼下對於獎項不多想，「保持平靜的心去面對每場比賽，獎項的事，等到...

中職／痛失雙冠王 李凱威穩守二壘有哲學：一般的球最難接

味全龍隊「低調人」李凱威近期原本的盜壘王、安打王雙冠頭銜都遇到競爭者，不過二壘金手套有機會達成四連霸，他的守備哲學「一般...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。