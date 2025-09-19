中職／雄鷹好消息！魔鷹復健賽敲安估恢復85% 歸隊時程看隊醫

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊魔鷹恢復不錯。本報資料照片
3連勝中的台鋼雄鷹隊有好消息，重砲魔鷹今天在二軍進行首次復健賽，3打數1安打退場，總教練洪一中透過電視轉播關注，而歸隊時程仍要等待隊醫評估。

魔鷹因右側腹肌拉傷，8月26日對富邦悍將隊之戰後就未再出賽，原本昨天要在二軍出賽卻遇到因雨取消，直到今天才與中信兄弟隊二軍交手，先發第3棒指定打擊，3個打席後就退場休息。

總教練洪一中表示，目前收到的回報是恢復已經有85%，「今天打完有說不會痛。」但是否代表這周或是下周就有機會回到一軍？洪總說：「也要看隊醫評估，我想每個選手都會想打，但還沒好的話，也不能強求。」

由於魔鷹也缺席了15場比賽，洪一中坦言，不是說馬上回來就可以出賽，雖然在二軍有敲安打，但還是需要找一下手感。

魔鷹 洪一中

