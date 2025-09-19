中職／體重下滑好困擾 徐若熙拚120局有室外球場挑戰

味全龍隊強投徐若熙今年累積108局、114次三振都寫下生涯新高，120局雖然仍是目標但面臨挑戰，其中一項是「吃不胖」困擾，體重從季初的77、78公斤下降4公斤，多少影響到體能。

最近三場出賽球速下滑，徐若熙沒有太多想法，還是照原本的方式進行調整，只不過剩下1到2次的先發額度，要拚120局有難度，「多少會想要達成，但怎麼安排就看總教練、投手教練，自己先丟完下一次再去準備。」

球速下滑的因素，總教練葉君璋認為是體重下滑影響體能，徐若熙表示：「會看著體重0點幾、0點幾這樣下去，有時候疲勞就不會想吃，像是昨天就沒有食慾。」

徐若熙昨天面對台鋼雄鷹隊先發前2局就被攻下4分，最終投6局失4分承擔敗投，「但還是有吃兩碗飯，逼自己吃高蛋白。」

賽季中徐若熙一天會吃到四餐，正常三餐加上宵夜，「我吃宵夜不會胖，這也是困擾，肌肉量一直無法提升，表現只能去維持，很難突破。」

理想體重是85公斤，徐若熙曾硬吃到82公斤過，但當時反而感覺身體沈重，今年為了備戰經典賽曾拉到77、78公斤，但卻慢慢下滑，「反而去年是越吃越胖，從季初77公斤到球季結束80公斤，因為回宿舍就一直吃。」

食慾不佳也有受到天氣太熱影響，今年徐若熙還有另一個特點，就是在大巨蛋投球防禦率僅0.19，其他室外球場的防禦率則是3.73，剩下2次輪值應該都要面對室外球場，徐若熙笑說：「也只能自己去克服。」