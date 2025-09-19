快訊

中職／認證徐若熙看一場少一場 葉總不擔心球速下滑影響評價

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
徐若熙。聯合報系資料照

味全龍徐若熙最近三場先發登板雖然還是看得到150公里火球，但均速下滑，總教練葉君璋分析，提早開機、局數新高都是徐若熙的新體驗，但不影響國外球隊評價，「沒意外應該會出去。」

徐若熙開季最快球速還能攀上155公里，但最近三場先發極速分別是152、149、151公里，葉君璋表示，現在球季進入尾聲，他的體重也掉了4公斤，在身體強度上有所影響。

徐若熙季前參加世界棒球經典賽資格賽，例行賽也投了108局，超越去年寫下生涯新高，葉總認為：「他比別人早進入球季，局數也超越去年94.2局，他現在每一局都會有新的感受，都是沒做過的事。」

葉君璋認為，這對徐若熙會是好事，因為有了94局、100局的經驗，未來知道怎麼加強自己，而近期雖然持續有球探關注，「沒意外他應該會出去，他們都觀察那麼久，不會因為這1、2場有影響，看到反而會是想說怎麼讓你變得更強。」

徐若熙距離投手規定局數的120局應該還需要2場先發才能達成，龍隊剩餘賽程也有兩次輪值的空間，不過葉君璋表示：「下一次輪值還是會有，但第二次要再看看。」

葉總認為不一定要去拚120局，「身體健康的話，他明年還在中職一定會投到120局，而球隊如果超級有競爭力，他應該會想撐（第二次先發），又有腎上腺素幫助，只不過現在球隊狀況不是太好。」

