中職／Fubon Angels推出全新單曲 20日大巨蛋首度演出

富邦育樂啦啦隊Fubon Angels即將正式推出全新團體單曲〈VICTORY〉，集結全體23位成員共同參與錄音與MV拍攝，由專業跨國團隊製作、結合雙北城市特色，歌曲以清新、陽光、活潑的旋律，展現出Fubon Angels青春女孩的魅力。9月20日將於富邦悍將隊台北大巨蛋賽後首度公開演出，正式版MV也將在賽後於TEAM FUBON111挺富邦YouTube頻道首播。

本次〈VICTORY〉由韓國娛樂製作公司 3Y CORPORATION與台灣1500 Sound Academy 聲量音創學院聯手製作，集結跨國專業團隊，由TAK、1Take擔任作曲，藍祥源 Zack Lan、1Take、TAK共同作詞。

歌詞結合中文、韓文與英文，透過「V.I.C.T.O.R.Y」輕快節奏，唱出追夢者的勇氣與活力。副歌中的「사랑해널(我愛你)」與「귀여워smile(可愛的微笑)」等韓文歌詞，更增添甜蜜與浪漫氣息，讓歌曲在陽光與悸動間找到完美平衡。歌曲中更巧妙融入了流行Rap元素，讓整首歌在清新旋律之外增添獨特律動感，輕快又不失特色。從初戀般的悸動，到全力奔向夢想的甜蜜瞬間，〈VICTORY〉充滿「青春無畏、活力滿分」的氛圍，完美詮釋Fubon Angels陽光女孩的形象。

MV由韓國3Y公司李珍赫導演執掌，由韓國知名舞蹈老師김현진編舞，搭配23位Fubon Angels成員充滿活力的舞蹈動作，並結合城市地標與陽光場景，讓觀眾在輕快旋律中感受到Fubon Angels的青春能量。熟悉的都市背景與成員們的笑容，共同構築出一幅專屬於〈VICTORY〉的夏日風景。特別感謝富邦人壽大樓(A25)、富邦美術館、松山文創園區、新北市政府體育局與新北市新莊國民運動中心提供場地支援，讓作品在音樂與影像上都能展現最高品質。