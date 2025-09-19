悠遊卡公司發行「林智勝紀念套組」 捐助逾26萬元支持基層棒球
為致敬引退的棒球傳奇球星林智勝，並記錄全台球迷共同的感動，悠遊卡公司月初獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，以表達對其職業生涯的肯定與感謝。套組發行以來受到球迷熱烈支持，銷售5,790組，悠遊卡公司依承諾捐出銷售所得10%，共計26萬餘元，平均捐贈予「台灣原住民族棒球運動發展協會」及「頂新和德文教基金會的接棒未來公益計畫」，投入棒球運動在基層向下扎根，並持續推廣。
「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」透過公益捐款傳承「大師兄」熱愛家鄉、關懷後輩的精神。林智勝表示：「很感謝球迷的支持，讓這份紀念能夠化為對基層棒球的實質幫助。棒球改變了我的人生，也希望透過這樣的方式，回饋社會、照顧後輩，讓更多孩子有機會站上棒球場。」
悠遊卡公司表示，未來仍將秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續把商品銷售的力量，化為推動體育發展與公益關懷的助力，為更多懷抱夢想的孩子點亮希望之燈，讓更多球員們有機會在球場上揮灑汗水、追逐夢想。
