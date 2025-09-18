中職／吳念庭從徐若熙手中轟3分砲 助雄鷹奪下3連勝

中職今天在天母棒球場賽事，台鋼雄鷹吳念庭1局上就從徐若熙手中轟3分砲、全場包辦5打點，最終雄鷹11比3擊退味全龍、奪3連勝，吳念庭直呼很開心，「他是很好的投手。」

雄鷹打線在1局上就攻破「龍之子」徐若熙，曾子祐、王博玄敲安打後，吳念庭一棒轟出3分全壘打，本季第2轟出爐；2局上紀慶然敲安打後，曾子祐再敲二壘安打，攻下1分；雄鷹7局上添1分後，8局上更是靠著6支安打，灌進5分。

龍隊在8局下靠著朱育賢轟出2分砲追分，但第9局雙方各得1分，最終雄鷹仍以11比3搶勝。此戰吳念庭5打數敲出3支安打，包辦5分打點為個人中職生涯新高，獲選為單場MVP；曾子祐也有單場4安演出，包辦3打點、2得分。

賽後雄鷹總教練洪一中表示，今天主要是攻擊方面串聯做得不錯，尤其第1局吳念庭的3分砲很重要，「讓投手投起來會比較安心。」

吳念庭則表示，因為最近球隊在比賽前半段得分比較少，第1局剛好前2棒製造機會，「本來是鎖定直球，但那顆是滑球，一開始以為不會過牆，剛好今天風很大。」吳念庭也是雄鷹第1個從徐若熙手中開轟的打者，他說：「很開心，因為他是很好的投手，不容易得分。」

吳念庭指出，徐若熙一直都是很不錯的投手，而且每一年都在成長，「今年已經可以丟長局數，變速球都在很犀利的位置。」有日職經驗的吳念庭也認為，徐若熙有可以站穩日職一軍的實力，「如果能出去（旅外）的話會很替他開心，這麼年輕出去闖一闖對台灣棒球是加分的。」

雄鷹先發投手艾速特（Eric Stout）此戰用68球投5局，被敲3支安打，出現2次四死球，送出3次三振，沒有失分，奪下本季第9勝。徐若熙則用93球投6局，被敲7支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失掉4分吞下敗投。