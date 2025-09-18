中職／悍將刻意短打偷襲戰術 凱樂想起美國西岸大學小球戰術
樂天桃猿隊新洋投凱樂今天優質先發，以5：2擊敗富邦悍將隊，拿下中職生涯首勝，賽後獲選單場MVP，也在桃園棒球場熱舞，笑說：「 非常特別，尤其是在主場觀眾前跳舞，感覺很好。」
凱樂生涯第2戰，先發6局被揮出4支安打、出現3次保送，也投出5次三振，只在首局失1分，優質表現奪勝；但他投91球只有58顆好球，自認前面狀況較多，控球還要再調整。
悍將多次短打偷襲，也出現內野安打，凱樂說：「確實知道對方刻意想要偷點，自己投完後本來身體就會側向另一邊，加上被強襲球打到後，受到更大影響。」
他表示，以前大學時期也碰過這種戰術，美國西岸有些大學會使用小球戰術。
猿隊總教練古久保健二認為，凱樂雖然壞球有點多，但投完6局奪勝，表現非常精彩，整體感覺不錯；針對短打偷襲之事，下次登板前必須修正，至於下周是否登板還要再經投手教練確認。
