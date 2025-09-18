快訊

中職／把握飛力獅2暴投得分 平野：一個Play決定勝敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟以5:1擊敗統一獅，在年度戰績與獅隊拉開到2場勝差。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊今天以5：1擊敗統一獅隊，先發投手李博登一個關鍵牽制中止對方攻勢，而兄弟趁著飛力獅兩次暴投得分，總教練平野惠一說：「棒球就是這樣，一個Play決定勝敗。」

今天賽前兄弟三連敗，但李博登以7局失1分的好表現中止，他說：「球隊有些小低潮，但這是棒球的一部分，希望從今天開始連勝。」而李博登個人則是連9場優質先發，「每周把該做的做好，分析每一場投球好壞，作為下一場參考。」

在5局上的牽制抓到一壘提前起跑的林佳緯，維繫當下1：1局面，李博登說：「有檢查看他有沒有要盜壘，結果有抓到，每次有機會拿到出局都不要放過。」

兄弟在4局下的追平分是在飛力獅暴投將岳政華送上二壘後，黃韋盛安打產生，7局下攻勢同樣是暴投將江坤宇送到二壘，詹子賢才敲出超前安打。

平野惠一指出，棒球每個環節都很重要，「今天是對方暴投，之前我們自己也有失誤。今天像是（岳）東華也有失誤，提醒球隊要繃緊神經，更仔細做到每一面，一個失誤氣勢就會到對面那邊。」

7局下攻下4分另一個關鍵是無人出局、一三壘有人時，陳俊秀代打敲出高飛犧牲打，平野惠一解釋，今天宋晟睿在上壘、串連上做得不是很好，但一局球隊好不容易有連續攻勢，「不能斷在那邊，當下（換人）沒有猶豫，俊秀做得很好，完美完成任務。」

中信兄弟先發投手李博登。記者余承翰／攝影
