中職／敗投榜前3名都是悍將 力亞士、魔力藍、張奕合計慘吞30敗

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
悍將洋投力亞士。中央社
悍將洋投力亞士。中央社

富邦悍將隊今天在桃園棒球場以2：5輸給樂天桃猿隊，成為下半季首支30敗球隊，也是本季第69敗，只差1敗追平球團史單季最多敗紀錄，洋投力亞士成為全聯盟首位吞下11敗的投手，而且倒數3名都來自悍將。

今天賽前力亞士、魔力藍都是7勝10敗，並列中職「敗投王」，力亞士對猿隊先發7局，被揮出11支安打，失4分（3分自責）吞敗，獨居最多敗投手。

張奕目前4勝9敗1中繼8救援，敗場數和統一獅隊布雷克並列第3，接著是悍將黃保羅、猿隊黃子鵬、台鋼雄鷹隊江承諺8敗。

敗場前3名力亞士、魔力藍、張奕合計18勝30敗，黃保羅則是3勝8敗，這4名悍將投手加起來21勝38敗，勝率只有3成56。

張奕 黃保羅 樂天桃猿

相關新聞

日職／返一軍首戰就挨轟…古林睿煬0.1局失2分吞敗

「台灣金孫」古林睿煬今天才重新回到日職一軍，馬上就獲得出賽機會，8局下登板面對軟銀隊打線，結果被栗原陵矢轟出追平陽春彈，...

中職／悍將不敵猿投凱樂最快明天70敗 力亞士11敗獨居敗投王

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，新洋投凱樂生涯第2戰先發6局失1分，以優質內容奪下來台首勝，猿隊終場5：2獲勝...

中職／攻破飛力獅！兄弟4分大局逆轉勝 狂抽5張機票

中信兄弟隊今天成功攻略防禦率王飛力獅，從他的手上打回3分，最終以5：1擊敗統一獅隊，球迷獲得5張台北東京來回機票的抽獎機...

中職／機票抽起來！逆轉象扳平戰局 合作廠商大禮送得出去

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋對上統一獅隊，4局下面對1分落後，黃韋盛一棒扳平比數，也讓球迷確定至少保底有一張台北東京來回機...

中職／吳念庭從徐若熙手中轟3分砲 助雄鷹奪下3連勝

中職今天在天母棒球場賽事，台鋼雄鷹吳念庭1局上就從徐若熙手中轟3分砲、全場包辦5打點，最終雄鷹11比3擊退味全龍、奪3連...

中職／悍將刻意短打偷襲戰術 凱樂想起美國西岸大學小球戰術

樂天桃猿隊新洋投凱樂今天優質先發，以5：2擊敗富邦悍將隊，拿下中職生涯首勝，賽後獲選單場MVP，也在桃園棒球場熱舞，笑說...

