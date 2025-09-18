聽新聞
中職／敗投榜前3名都是悍將 力亞士、魔力藍、張奕合計慘吞30敗
富邦悍將隊今天在桃園棒球場以2：5輸給樂天桃猿隊，成為下半季首支30敗球隊，也是本季第69敗，只差1敗追平球團史單季最多敗紀錄，洋投力亞士成為全聯盟首位吞下11敗的投手，而且倒數3名都來自悍將。
今天賽前力亞士、魔力藍都是7勝10敗，並列中職「敗投王」，力亞士對猿隊先發7局，被揮出11支安打，失4分（3分自責）吞敗，獨居最多敗投手。
張奕目前4勝9敗1中繼8救援，敗場數和統一獅隊布雷克並列第3，接著是悍將黃保羅、猿隊黃子鵬、台鋼雄鷹隊江承諺8敗。
敗場前3名力亞士、魔力藍、張奕合計18勝30敗，黃保羅則是3勝8敗，這4名悍將投手加起來21勝38敗，勝率只有3成56。
