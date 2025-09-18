快訊

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

1天3颱接力成形！「浣熊颱風」晚間生成 對台影響機率曝

中職／被平野一番話點醒 詹子賢從黃飛鴻手勢談到白熊效應

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟詹子賢（中）7局下敲出超前比分的安打。記者余承翰／攝影
中信兄弟詹子賢（中）7局下敲出超前比分的安打。記者余承翰／攝影

今天賽前，詹子賢對戰飛力獅8個打數沒敲過安打，但今天卻是3打席敲出2安、1保送，成為擊退飛力獅的關鍵，詹子賢透露，昨天休兵日總教練平野惠一的一番話點醒了自己。

中信兄弟今天以5：1擊敗統一獅隊，7局下詹子賢的關鍵安打敲破1：1平手局面，也是他此戰對飛力獅的第2支安打，5局下還有1支二壘安打。

「知道飛力獅是滿不錯的投手。」詹子賢說：「每一顆球不能模稜兩可，要更明確，打擊策略教練都有講，這陣子輸球，所以有做出調整。」

兄弟吞下三連敗後，昨天休兵日在洲際練球，詹子賢表示，平野惠一跟大家解釋，近期打擊陷入低潮的原因，「最近大家追求打大支，導致姿勢跑掉，這番話有點醒我。」

而詹子賢今天上壘後比出「黃飛鴻」的招牌手勢，他透露也是昨天球隊聚餐時聊到要「比一下」，詹子賢當下聽到還疑惑說「明天不知道能不能上壘勒」，但也認為這樣大家互相開玩笑反而是好事。

說到球隊近期承受的壓力，詹子賢提出心理學的「白熊效應（White Bear Effect）」解釋，「你越去想，就越會感受到壓力，所以就用肢體、聊天、唬爛的方式，讓大家回歸正軌。」

結果詹子賢敲出關鍵安打中止三連敗，他說：「我不會去想，打這支能幫助球隊到哪裡，去想結果不會有好結果，就focus（專注）在投手、打席上，結果有好有壞。」

詹子賢 平野惠一

