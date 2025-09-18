快訊

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

1天3颱接力成形！「浣熊颱風」晚間生成 對台影響機率曝

中職／悍將不敵猿投凱樂最快明天70敗 力亞士11敗獨居敗投王

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊洋投凱樂優質先發，奪下生涯首勝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊洋投凱樂優質先發，奪下生涯首勝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，新洋投凱樂生涯第2戰先發6局失1分，以優質內容奪下來台首勝，猿隊終場5：2獲勝，最近拚出4連勝，下半季緊咬排名第1的中信兄弟隊，只落後1.5場勝差。

悍將成為下半季首支30敗球隊，年度戰績39勝69敗，最快明天追平富邦金控從2017年接手至今，單季最多敗紀錄；悍將前身興農牛隊2012年38勝5和77敗，寫下中華棒史上最慘77敗紀錄。

凱樂今天用91球完成6局任務，被揮出4支安打、出現3次保送，也投出5次三振，猿隊3名後援投手蘇俊璋、陳冠宇、朱承洋聯手保住勝利，只有陳冠宇失1分，賽後凱樂獲選單場MVP。

悍將1局上就發動攻勢，葉子霆、張育成、董子恩先後出現安打，攻下全場第1分。

猿隊前3局掛零，4局下李勛傑三壘打帶動攻勢，馬傑森二壘打扳平比數，接著林政華獲保送，林立揮出二壘打攻下超前分，陳晨威高飛犧牲打再下一城，拉大到3：1領先。

悍將一直無法得分，猿隊7局下攻勢再起，林智平靠失誤上壘，林泓育、李勛傑接連安打攻下全隊第4分。

悍將8局上終於開張，林岳谷、張育成安打扳回一城，把比數追成2：4；張育成4打數2安打、攻下1分打點，完成中職生涯百安紀錄。

猿隊8局下林政華保送、盜上二壘，再靠林立高飛球推進三壘，陳晨威安打掩護得分，終場以3分之差獲勝。

悍將洋投力亞士先發7局，被揮出11支安打，失4分（3分自責）吞敗，戰績掉到7勝11敗、防禦率3.67，成為本季首位11敗投手，獨居「敗投王」。

張育成 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／張育成首場對決徐若熙就開轟 祝福趕快離開旅外

中職／張育成、范國宸重砲連擊 悍將獵龍中止2連敗

中職／張育成趕場趕上林智勝落淚前夕 感謝他為台灣棒球貢獻

中職／張育成本季第10轟出爐 連兩年47場內搞定雙位數全壘打

相關新聞

日職／返一軍首戰就挨轟…古林睿煬0.1局失2分吞敗

「台灣金孫」古林睿煬今天才重新回到日職一軍，馬上就獲得出賽機會，8局下登板面對軟銀隊打線，結果被栗原陵矢轟出追平陽春彈，...

中職／悍將不敵猿投凱樂最快明天70敗 力亞士11敗獨居敗投王

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，新洋投凱樂生涯第2戰先發6局失1分，以優質內容奪下來台首勝，猿隊終場5：2獲勝...

中職／攻破飛力獅！兄弟4分大局逆轉勝 狂抽5張機票

中信兄弟隊今天成功攻略防禦率王飛力獅，從他的手上打回3分，最終以5：1擊敗統一獅隊，球迷獲得5張台北東京來回機票的抽獎機...

中職／機票抽起來！逆轉象扳平戰局 合作廠商大禮送得出去

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋對上統一獅隊，4局下面對1分落後，黃韋盛一棒扳平比數，也讓球迷確定至少保底有一張台北東京來回機...

中職／吳念庭從徐若熙手中轟3分砲 助雄鷹奪下3連勝

中職今天在天母棒球場賽事，台鋼雄鷹吳念庭1局上就從徐若熙手中轟3分砲、全場包辦5打點，最終雄鷹11比3擊退味全龍、奪3連...

中職／悍將刻意短打偷襲戰術 凱樂想起美國西岸大學小球戰術

樂天桃猿隊新洋投凱樂今天優質先發，以5：2擊敗富邦悍將隊，拿下中職生涯首勝，賽後獲選單場MVP，也在桃園棒球場熱舞，笑說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。