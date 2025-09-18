中職／悍將不敵猿投凱樂最快明天70敗 力亞士11敗獨居敗投王

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，新洋投凱樂生涯第2戰先發6局失1分，以優質內容奪下來台首勝，猿隊終場5：2獲勝，最近拚出4連勝，下半季緊咬排名第1的中信兄弟隊，只落後1.5場勝差。

悍將成為下半季首支30敗球隊，年度戰績39勝69敗，最快明天追平富邦金控從2017年接手至今，單季最多敗紀錄；悍將前身興農牛隊2012年38勝5和77敗，寫下中華棒史上最慘77敗紀錄。

凱樂今天用91球完成6局任務，被揮出4支安打、出現3次保送，也投出5次三振，猿隊3名後援投手蘇俊璋、陳冠宇、朱承洋聯手保住勝利，只有陳冠宇失1分，賽後凱樂獲選單場MVP。

悍將1局上就發動攻勢，葉子霆、張育成、董子恩先後出現安打，攻下全場第1分。

猿隊前3局掛零，4局下李勛傑三壘打帶動攻勢，馬傑森二壘打扳平比數，接著林政華獲保送，林立揮出二壘打攻下超前分，陳晨威高飛犧牲打再下一城，拉大到3：1領先。

悍將一直無法得分，猿隊7局下攻勢再起，林智平靠失誤上壘，林泓育、李勛傑接連安打攻下全隊第4分。

悍將8局上終於開張，林岳谷、張育成安打扳回一城，把比數追成2：4；張育成4打數2安打、攻下1分打點，完成中職生涯百安紀錄。

猿隊8局下林政華保送、盜上二壘，再靠林立高飛球推進三壘，陳晨威安打掩護得分，終場以3分之差獲勝。

悍將洋投力亞士先發7局，被揮出11支安打，失4分（3分自責）吞敗，戰績掉到7勝11敗、防禦率3.67，成為本季首位11敗投手，獨居「敗投王」。