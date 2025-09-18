快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

中職／攻破飛力獅！兄弟4分大局逆轉勝 狂抽5張機票

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟詹子賢7局下敲出超前比分的安打。記者余承翰／攝影
中信兄弟詹子賢7局下敲出超前比分的安打。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天成功攻略防禦率王飛力獅，從他的手上打回3分，最終以5：1擊敗統一獅隊，球迷獲得5張台北東京來回機票的抽獎機會，兄弟在年度戰績也與獅隊拉開到2場勝差。

飛力獅今天賽前防禦率僅1.86，對戰兄弟更是低到僅有1.09，加上兄弟最近三場比賽合計僅得3分，雖然合作廠商易遊網為兄弟提供抽獎條件，只要每得1分、每敲出1轟就提供一張機票抽獎，仍不被球迷看好。

而獅隊在4局上陳鏞基、潘傑楷連續安打先馳得點，只不過4局下兄弟就由岳政華敲安、暴投上二壘，2出局後黃韋盛敲出穿越的一壘安打，送回岳政華追平比數。

7局下兄弟更一舉打退飛力獅，江坤宇敲安後靠暴投上二壘，上個打席敲出二壘打的詹子賢此時補上1分打點安打，逼獅隊換上王鏡銘接手。

然而接下來高宇杰一壘安打、岳東華二壘安打再下一城，陳俊秀代打敲出高飛犧牲打，獅隊再換辛俊昇登板，岳政華敲出內野滾地球造成失誤，讓兄弟攻下4分大局。

飛力獅第7局續投不成，留下6局被敲6支安打失3分的成績單，防禦率上升到1.99，往第二名後勁的2.03靠近；兄弟先發投手李博登則是7局被敲4支安打僅1分，連續9場優質先發，拿下個人本季第5勝。

統一獅先發投手飛力獅。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手飛力獅。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手李博登。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手李博登。記者余承翰／攝影

後勁 岳政華

延伸閱讀

中職／機票抽起來！逆轉象扳平戰局 合作廠商大禮送得出去

中職／2主力回歸！面對獅猿圍剿 平野：不會改變

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

中職／李博登倒吃甘蔗4連勝 感謝高宇杰跟2位投手教練

相關新聞

日職／返一軍首戰就挨轟…古林睿煬0.1局失2分吞敗

「台灣金孫」古林睿煬今天才重新回到日職一軍，馬上就獲得出賽機會，8局下登板面對軟銀隊打線，結果被栗原陵矢轟出追平陽春彈，...

中職／攻破飛力獅！兄弟4分大局逆轉勝 狂抽5張機票

中信兄弟隊今天成功攻略防禦率王飛力獅，從他的手上打回3分，最終以5：1擊敗統一獅隊，球迷獲得5張台北東京來回機票的抽獎機...

中職／機票抽起來！逆轉象扳平戰局 合作廠商大禮送得出去

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋對上統一獅隊，4局下面對1分落後，黃韋盛一棒扳平比數，也讓球迷確定至少保底有一張台北東京來回機...

中職／林智勝悠遊卡套組 10%所得捐贈原棒協、接棒未來

為致敬引退球星林智勝，悠遊卡公司今天表示，「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」銷售所得10%、共計26萬元，將平均捐贈予...

中職／PS女孩新單曲發布 峮峮感動、希希盼帶來力量

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》，人氣啦啦隊員峮峮直言，「非...

中職／古久保瞇眼看告示板回應 黃子鵬確定轉任長中繼

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，進行2連戰首戰，賽前球隊告示板把黃子鵬列為後援投手，總教練古久保健二證實他將暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。