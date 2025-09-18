中職／攻破飛力獅！兄弟4分大局逆轉勝 狂抽5張機票
中信兄弟隊今天成功攻略防禦率王飛力獅，從他的手上打回3分，最終以5：1擊敗統一獅隊，球迷獲得5張台北東京來回機票的抽獎機會，兄弟在年度戰績也與獅隊拉開到2場勝差。
飛力獅今天賽前防禦率僅1.86，對戰兄弟更是低到僅有1.09，加上兄弟最近三場比賽合計僅得3分，雖然合作廠商易遊網為兄弟提供抽獎條件，只要每得1分、每敲出1轟就提供一張機票抽獎，仍不被球迷看好。
而獅隊在4局上陳鏞基、潘傑楷連續安打先馳得點，只不過4局下兄弟就由岳政華敲安、暴投上二壘，2出局後黃韋盛敲出穿越的一壘安打，送回岳政華追平比數。
7局下兄弟更一舉打退飛力獅，江坤宇敲安後靠暴投上二壘，上個打席敲出二壘打的詹子賢此時補上1分打點安打，逼獅隊換上王鏡銘接手。
然而接下來高宇杰一壘安打、岳東華二壘安打再下一城，陳俊秀代打敲出高飛犧牲打，獅隊再換辛俊昇登板，岳政華敲出內野滾地球造成失誤，讓兄弟攻下4分大局。
飛力獅第7局續投不成，留下6局被敲6支安打失3分的成績單，防禦率上升到1.99，往第二名後勁的2.03靠近；兄弟先發投手李博登則是7局被敲4支安打僅1分，連續9場優質先發，拿下個人本季第5勝。
