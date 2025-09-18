日職／返一軍首戰就挨轟…古林睿煬0.1局失2分吞敗

「台灣金孫」古林睿煬今天才重新回到日職一軍，馬上就獲得出賽機會，8局下登板面對軟銀隊打線，結果被栗原陵矢轟出追平陽春彈，留下的滿壘殘局也失分，火腿2：3輸球後由古林吞下本季第2敗。

火腿隊先發投手北山亘基以110球力投6.1局退場，上原健太先接手投了0.2局，8局下面對2：1的領先，將局面繳給古林睿煬。

面對從第4棒中村晃開始的軟銀打線，古林睿煬一開始就三顆154公里火球連發，第7球讓中村晃敲出本壘上方飛球出局，然而面對栗原陵矢的第1顆、152公里速球就被扛出中右外野，一發陽春砲讓比賽回到平手。

古林接著又被柳町達敲出二壘安打，隨後故意四壞保送野村勇，但對海野隆司又投出4顆壞球，只能留下滿壘退場，由田中正義接手，結果田中先投出保送送分，才抓到另外2個出局數。

古林睿煬今天投21球僅抓到1個出局數，被敲2支安打包含1轟，另有2次保送沒有三振，丟掉2分後防禦率上升到3.26，最快球速154公里。

古林睿煬今年從中職轉戰日職，在一軍前面5場出賽，拿下2勝1敗，防禦率2.70，然而6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，診斷結果為左側內腹斜肌受傷，下放二軍休養，在二軍經歷一場復健賽後就在今天重返一軍，任務從先發變成中繼。