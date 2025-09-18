中職／機票抽起來！逆轉象扳平戰局 合作廠商大禮送得出去

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋對上統一獅隊，4局下面對1分落後，黃韋盛一棒扳平比數，也讓球迷確定至少保底有一張台北東京來回機票可抽。

兄弟今天邀請易遊網總經理陳志豪到場開球，易遊網也宣布，兄弟每得1分或每敲出1發全壘打，都會提供1張台北東京來回機票抽獎，下載易遊網App就可參加，陳志豪更發出豪語：「希望可以送出10張。」

然而今天獅隊推出防禦率王飛力獅，加上兄弟近3場合計得到3分，賽前球迷一片不看好，獅隊更在4局上靠著陳鏞基、潘傑楷連續安打先馳得點。

4局下兄弟先靠岳政華敲安上壘，並靠暴投上二壘，2出局後黃韋盛敲出穿越的一壘安打，送回岳政華追平比數，至少有1張機票可以送出。

兄弟今年逆轉韌性不容小覷，至今天賽前落後時的打擊率2成62，比領先時2成58、平手2成51還要高，也是今年球季唯二落後打更好的球隊，另一隊是台鋼雄鷹，落後打擊率2成68、領先2成64、平手2成60。