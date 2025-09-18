影／Passion Sisters發表全新單曲 大巨蛋首次演出

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表2025年全新單曲《WE GOT YOU》，今晚在台北大巨蛋賽前首度在球迷面前演出。

2025年全新單曲《WE GOT YOU》將2025中信兄弟年度口號「進化」寫進歌詞裡，同時在單曲中也特別編寫韓文和日文歌詞，「Passion ！We Got You！わくわく 두근두근 心 蹦蹦蹦，瞄準遠方全神貫注，鎖定目標全力以赴，淚水忍不住，由我溫暖的守護，一起進化朝夢追逐，」

歌詞裡日文「わくわく」是興奮、期待的意思，韓文「두근두근」，則是心跳加速的意思。透過不同語言的編寫，以國際化多樣的應援帶領著團結的象迷。