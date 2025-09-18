快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

影／Passion Sisters發表全新單曲 大巨蛋首次演出

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表全新單曲《WE GOT YOU》，賽前首度在球迷面前演出。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表全新單曲《WE GOT YOU》，賽前首度在球迷面前演出。記者余承翰／攝影

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表2025年全新單曲《WE GOT YOU》，今晚在台北大巨蛋賽前首度在球迷面前演出。

2025年全新單曲《WE GOT YOU》將2025中信兄弟年度口號「進化」寫進歌詞裡，同時在單曲中也特別編寫韓文和日文歌詞，「Passion ！We Got You！わくわく　두근두근　心　蹦蹦蹦，瞄準遠方全神貫注，鎖定目標全力以赴，淚水忍不住，由我溫暖的守護，一起進化朝夢追逐，」

歌詞裡日文「わくわく」是興奮、期待的意思，韓文「두근두근」，則是心跳加速的意思。透過不同語言的編寫，以國際化多樣的應援帶領著團結的象迷。

統一獅老將胡金龍將在今年球季結束後退休，中信兄弟象隊特地在賽前由教練陳江和賽前代表球隊致贈禮物給他，並與投手鄭凱文，致贈花束給胡金龍。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表全新單曲《WE GOT YOU》，賽前首度在球迷面前演出。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表全新單曲《WE GOT YOU》，賽前首度在球迷面前演出。記者余承翰／攝影
統一獅老將胡金龍（左）將在今年球季結束後退休，中信兄弟教練陳江和（右）今天在台北大巨蛋賽前代表球隊致贈禮物給他。記者余承翰／攝影
統一獅老將胡金龍（左）將在今年球季結束後退休，中信兄弟教練陳江和（右）今天在台北大巨蛋賽前代表球隊致贈禮物給他。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手飛力獅。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手飛力獅。記者余承翰／攝影
統一獅老將胡金龍（中）將在今年球季結束後退休，中信兄弟教練陳江和（左）與投手鄭凱文（右）今天在台北大巨蛋賽前代表球隊致贈花束給他。記者余承翰／攝影
統一獅老將胡金龍（中）將在今年球季結束後退休，中信兄弟教練陳江和（左）與投手鄭凱文（右）今天在台北大巨蛋賽前代表球隊致贈花束給他。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手李博登。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手李博登。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表全新單曲《WE GOT YOU》，賽前首度在球迷面前演出。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發表全新單曲《WE GOT YOU》，賽前首度在球迷面前演出。記者余承翰／攝影

Passion 胡金龍 中信兄弟

延伸閱讀

中職／兄弟賽前贈退休禮 胡金龍回應：希望總冠軍賽相見

中職／林佳緯有2A等級 胡金龍看好旅外：天花板還沒到

中職／胡金龍千場出賽有望達陣 餅總預定季後賽繼續

中職／前東家悍將送禮祝福引退生活 胡金龍致詞感謝4人

相關新聞

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

中職／林智勝悠遊卡套組 10%所得捐贈原棒協、接棒未來

為致敬引退球星林智勝，悠遊卡公司今天表示，「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」銷售所得10%、共計26萬元，將平均捐贈予...

中職／PS女孩新單曲發布 峮峮感動、希希盼帶來力量

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》，人氣啦啦隊員峮峮直言，「非...

中職／古久保瞇眼看告示板回應 黃子鵬確定轉任長中繼

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，進行2連戰首戰，賽前球隊告示板把黃子鵬列為後援投手，總教練古久保健二證實他將暫...

中職／兄弟賽前贈退休禮 胡金龍回應：希望總冠軍賽相見

中信兄弟隊今起來到台北大巨蛋與統一獅隊進行二連戰，正在競爭年度戰績的兩隊賽前還是有溫馨畫面，兄弟教練陳江和代表致贈禮物給...

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。