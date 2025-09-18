中職／林智勝悠遊卡套組 10%所得捐贈原棒協、接棒未來

為致敬引退球星林智勝，悠遊卡公司今天表示，「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」銷售所得10%、共計26萬元，將平均捐贈予原棒協、接棒未來計畫，並由林智勝代表接下。

中職味全龍隊「大師兄」林智勝在7日正式引退，悠遊卡公司在9月初發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，共銷售5790組，悠遊卡公司依承諾捐出銷售所得10%、共新台幣26萬元，平均捐贈予「台灣原住民族棒球運動發展協會」及「頂新和德文教基金會的接棒未來公益計畫」。

龍隊今天在天母棒球場與台鋼雄鷹交手的賽前，林智勝代表擔任見證人，接下捐贈款項。悠遊卡公司表示，這套「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，不僅深具收藏與紀念價值，也透過公益捐款傳承「大師兄」熱愛家鄉、關懷後輩的精神。

林智勝表示，很感謝球迷的支持，讓這份紀念能夠化為對基層棒球的實質幫助，「棒球改變了我的人生，也希望透過這樣的方式，回饋社會、照顧後輩，讓更多孩子有機會站上棒球場。」

悠遊卡公司表示，未來仍將秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續把商品銷售的力量，化為推動體育發展與公益關懷的助力，為更多懷抱夢想的孩子點亮希望之燈，讓更多球員們有機會在球場上揮灑汗水、追逐夢想。