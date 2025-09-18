快訊

中職／林智勝悠遊卡套組 10%所得捐贈原棒協、接棒未來

中央社／ 台北18日電
「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」。圖／悠遊卡公司提供
為致敬引退球星林智勝，悠遊卡公司今天表示，「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」銷售所得10%、共計26萬元，將平均捐贈予原棒協、接棒未來計畫，並由林智勝代表接下。

中職味全龍隊「大師兄」林智勝在7日正式引退，悠遊卡公司在9月初發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，共銷售5790組，悠遊卡公司依承諾捐出銷售所得10%、共新台幣26萬元，平均捐贈予「台灣原住民族棒球運動發展協會」及「頂新和德文教基金會的接棒未來公益計畫」。

龍隊今天在天母棒球場與台鋼雄鷹交手的賽前，林智勝代表擔任見證人，接下捐贈款項。悠遊卡公司表示，這套「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，不僅深具收藏與紀念價值，也透過公益捐款傳承「大師兄」熱愛家鄉、關懷後輩的精神。

林智勝表示，很感謝球迷的支持，讓這份紀念能夠化為對基層棒球的實質幫助，「棒球改變了我的人生，也希望透過這樣的方式，回饋社會、照顧後輩，讓更多孩子有機會站上棒球場。」

悠遊卡公司表示，未來仍將秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續把商品銷售的力量，化為推動體育發展與公益關懷的助力，為更多懷抱夢想的孩子點亮希望之燈，讓更多球員們有機會在球場上揮灑汗水、追逐夢想。

味全龍球團「大師兄」林智勝引退時刻，悠遊卡公司特別獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」組。圖／味全龍隊提供
味全龍球團「大師兄」林智勝引退時刻，悠遊卡公司特別獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」組。圖／味全龍隊提供

棒球 林智勝 台鋼雄鷹

相關新聞

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

中職／林智勝悠遊卡套組 10%所得捐贈原棒協、接棒未來

為致敬引退球星林智勝，悠遊卡公司今天表示，「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」銷售所得10%、共計26萬元，將平均捐贈予...

中職／PS女孩新單曲發布 峮峮感動、希希盼帶來力量

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》，人氣啦啦隊員峮峮直言，「非...

中職／古久保瞇眼看告示板回應 黃子鵬確定轉任長中繼

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，進行2連戰首戰，賽前球隊告示板把黃子鵬列為後援投手，總教練古久保健二證實他將暫...

中職／兄弟賽前贈退休禮 胡金龍回應：希望總冠軍賽相見

中信兄弟隊今起來到台北大巨蛋與統一獅隊進行二連戰，正在競爭年度戰績的兩隊賽前還是有溫馨畫面，兄弟教練陳江和代表致贈禮物給...

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我...

