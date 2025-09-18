快訊

中職／PS女孩新單曲發布 峮峮感動、希希盼帶來力量

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》。記者余承翰／攝影

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》，人氣啦啦隊員峮峮直言，「非常開心，今年的單曲對我們來說，旋律跟歌詞都很感動人心。」

Passion Sisters今年邀請金牌製作人陳冠甫為PS製作全新單曲，陳冠甫曾擔任喜歡唱片的音樂總監，同時也是浙江衛視『蜜蜂少女隊』節目音樂製作人和AKB48 Team TP營運總監和唱片製作人。

今年的單曲《WE GOT YOU》，將2025中信兄弟年度口號「進化」寫進歌詞裡，同時在單曲中也特別編寫韓文和日文歌詞，陣中韓籍邊荷律、李丹妃及日籍成員桃子獻聲，金渡兒、JJUBI因較晚加入遺憾沒能參與。

今年PS的舞蹈也是球迷們有目共睹，每個主題日所呈現的開場舞都讓大家刮目相看，由總監白白所統籌的單曲編舞，開頭是一朵含苞待放的花朵，中心點有著新生代女孩被其它女孩環繞並守護著，白白表示，當初排練時反覆練習，「差點被殺掉。」

整體副歌呈現出PS時時刻刻保持最熱情的心，不論勝敗，永遠都在。勝利時一起歡呼跳動；挫敗時也會接住大家，是打從心底支持著對方的感覺，希希說，這首歌跟棒球融合，「最近戰況緊張，希望這首能帶給大家力量。」

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》。記者余承翰／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》。記者余承翰／攝影

