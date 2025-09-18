快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

中職／古久保瞇眼看告示板回應 黃子鵬確定轉任長中繼

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊總教練古久保健二（左）看著告示板，緊盯黃子鵬的名字。記者藍宗標／攝影
猿隊總教練古久保健二（左）看著告示板，緊盯黃子鵬的名字。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，進行2連戰首戰，賽前球隊告示板把黃子鵬列為後援投手，總教練古久保健二證實他將暫時調離先發，以長中繼任務為主。

黃子鵬本季20場先發投出4勝8敗、防禦率4.43，最近一場勝投是6月22日，接下來8次出賽投出5連敗。

古久保今天賽前被媒體問到，黃子鵬的名字和其他後援投手放在一起，瞇眼看告示板笑說：「不能放嗎？暫時放那邊。」

古久保後來透露，黃子鵬前幾場比賽表現失常，最近慢慢變好（近兩戰11.2局失2分、2分自責），接下來讓他擔任長中繼，會有加分效果，後面比賽還是可以扛起先發任務。

猿隊下半季排名第2，只落後中信兄弟隊1.5場勝差，最後14場比賽有機會改變戰局；古久保表示，不管對手是誰，現在每場比賽都很重要，全隊團結一心為目標奮戰，要把所有細節都做好。

猿隊告示板後援投手群出現黃子鵬的名字。記者藍宗標／攝影
猿隊告示板後援投手群出現黃子鵬的名字。記者藍宗標／攝影

黃子鵬 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／看好古林睿煬扛關門重任 古久保希望他發揮所有能力

中職／平野看兄弟點亮M13平常心 古久保回應餅總「圍剿」說

中職／本季投球成績下滑沒差 黃子鵬FA依舊超級搶手

中職／羅戈挨三分砲回穩繳優質先發 擺脫悲情奪8月首勝

相關新聞

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

中職／林智勝悠遊卡套組 10%所得捐贈原棒協、接棒未來

為致敬引退球星林智勝，悠遊卡公司今天表示，「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」銷售所得10%、共計26萬元，將平均捐贈予...

中職／PS女孩新單曲發布 峮峮感動、希希盼帶來力量

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天發布2025年新單曲《WE GOT YOU》，人氣啦啦隊員峮峮直言，「非...

中職／古久保瞇眼看告示板回應 黃子鵬確定轉任長中繼

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，進行2連戰首戰，賽前球隊告示板把黃子鵬列為後援投手，總教練古久保健二證實他將暫...

中職／兄弟賽前贈退休禮 胡金龍回應：希望總冠軍賽相見

中信兄弟隊今起來到台北大巨蛋與統一獅隊進行二連戰，正在競爭年度戰績的兩隊賽前還是有溫馨畫面，兄弟教練陳江和代表致贈禮物給...

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。