中職／古久保瞇眼看告示板回應 黃子鵬確定轉任長中繼

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，進行2連戰首戰，賽前球隊告示板把黃子鵬列為後援投手，總教練古久保健二證實他將暫時調離先發，以長中繼任務為主。

黃子鵬本季20場先發投出4勝8敗、防禦率4.43，最近一場勝投是6月22日，接下來8次出賽投出5連敗。

古久保今天賽前被媒體問到，黃子鵬的名字和其他後援投手放在一起，瞇眼看告示板笑說：「不能放嗎？暫時放那邊。」

古久保後來透露，黃子鵬前幾場比賽表現失常，最近慢慢變好（近兩戰11.2局失2分、2分自責），接下來讓他擔任長中繼，會有加分效果，後面比賽還是可以扛起先發任務。