中職／兄弟賽前贈退休禮 胡金龍回應：希望總冠軍賽相見

中信兄弟隊今起來到台北大巨蛋與統一獅隊進行二連戰，正在競爭年度戰績的兩隊賽前還是有溫馨畫面，兄弟教練陳江和代表致贈禮物給今年要退休的胡金龍，胡金龍也說：「希望總冠軍賽能跟中信兄弟相見。」

兄弟送上的胡金龍畫框，其中有著胡金龍對戰兄弟的成績，陳江和身為胡金龍的南英商工學長代表贈禮，學弟鄭凱文則送上花束與擁抱。

「先跟金龍說辛苦了。」陳江和隨後開始開玩笑，「他會有今天是因為我，那時候球探看錯了，他才有機會去道奇。」胡金龍先前在引退記者會曾透露，當年與道奇隊簽約，就是陳江和相伴，「他怕我遇到詐騙集團，不是簽我是簽他。」

胡金龍也向今天到場的象獅球迷致意，並感謝中信兄弟球團、教練以及所有選手的心意，「今年是我最後一年，我希望總冠軍賽能跟中信兄弟相見。」掀起掌聲後，胡金龍隨後補充，「重點是我們統一能拿下總冠軍。」

中信兄弟賽前贈胡金龍(中)退休禮。 記者余承翰／攝影