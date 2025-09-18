中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊林安可。圖／統一獅隊提供
台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我沒有去想這個，我就是打我的。」

魔鷹上一次一軍出賽已經是8月26日，這段期間林安可敲出三轟、累積22轟，逐步逼近魔鷹的24轟，林安可表示，自己做得事情都是一樣，「不要去打壞球，可以攻擊的去攻擊，結果好壞再說。」

球季靠近尾聲，個人獎的爭奪開始成為話題，不過林安可看得很開，「該是你的就是你的，結果不用強求，事情沒有做好要拿獎也不太可能，沒有就再練啊，打棒球不就是為了有更好的成績。」

除了全壘打王，林安可目前打擊率3成24，只是打席還不足，也是潛在的打擊王競爭者，林安可認為，無論是全壘打王、打擊王，每個獎項對自己來說都是挑戰，「一整年下來，這麼多人競爭，要拿獎不容易，有機會就持續做好該做，太在意會有反效果。」

魔鷹 林安可

